최교진 교육부 장관, 평화·통일·민주시민교육 확대 업무협약

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미래세대 대상 민주시민교육 강화 협력

체험형 프로그램·교원 연수 콘텐츠 확산

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관은 26일 국립평화통일민주교육원에서 통일부, 민주평화통일자문회의와 함께 미래세대 대상 평화·통일·민주시민교육 확대를 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약에는 최교진 교육부 장관, 정동영 통일부 장관, 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장이 참석한다.

최교진 교육부 장관이 15일 오후 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 열린 '제2차 형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의 포럼'에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 그동안 시도교육청과 협력해 지역 여건과 특색을 반영한 평화통일교육 프로그램을 운영하고 교원 역량 강화를 지원해 왔다.

또한 통일부와 함께 매년 5월 넷째 주 '평화통일교육주간'을 운영하며 '찾아가는 학교 평화통일교육'과 '학교 통일교육 실태조사' 등을 추진해왔다.

이번 협약을 계기로 세 기관은 국내외 청소년을 대상으로 한 평화·통일·민주시민교육 프로그램 보급, 체험형 교육 확대, 초·중등 교원 연수 콘텐츠 개발 및 확산 등 평화통일교육 활성화를 위해 협력할 계획이다.

최교진 장관은 "평화통일교육은 청소년들이 평화·통일·민주시민의식을 함양하고 한반도 평화공존 시대에 필요한 핵심 역량을 길러주는 교육"이라며 "앞으로 관계기관과 긴밀히 협력‧소통하면서 학교 현장의 평화통일교육이 활발히 이루어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com