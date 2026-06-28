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2026.06.28 (일)
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[인터뷰] 류쉐량 BYD 아태 총괄 "전기차 부담 낮춘 PHEV로 한국 선택지 넓힐 것"

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AI 핵심 요약

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  • BYD가 26일 씨라이언6 DM-i를 앞세워 한국 PHEV 시장 공략 가속화 계획을 밝혔다.
  • 전시장·서비스센터 확대와 한국 기업과의 협력을 통해 전기차 감각과 내연기관 안정성을 겸한 대안으로 승부하겠다고 했다.
  • 구체적 생산·판매 목표 없이 시승 확대와 체험 중심 전략으로 브랜드 인지도와 기술 신뢰도 제고에 주력하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전기차 불안 줄인 대안"…한국 생산계획은 아직 없어

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD가 플러그인 하이브리드(PHEV) '씨라이언 6 DM-i'를 앞세워 한국 전동화 시장 공략에 속도를 낸다. 전기차 구매를 망설이는 소비자에게 EV 주행 감각과 내연기관의 안정성을 동시에 제공하며 선택지를 넓히겠다는 전략이다.

류쉐량 BYD 아시아·태평양 총경리는 26일 부산 벡스코에서 열린 미디어 라운드테이블에서 한국 시장 전략과 씨라이언 6 DM-i 출시 배경, 판매망 확대 계획 등에 대해 직접 밝혔다.

류쉐량 BYD 아시아·태평양 총경리. [사진=BYD코리아]

-한국 시장 진입 초기 성과를 어떻게 보나

▲ 특별한 비결이 있다기보다 지속적으로 진정성 있는 기술을 소비자에게 소개한 결과라고 본다. 한국은 매우 성숙한 자동차 시장이고, 젊은 소비자들은 IT 기술에 대한 관심도 높다. BYD의 기술력과 딜러사 판매 네트워크가 결합되면서 소비자 접점이 늘었다.

한국 소비자들이 직접 시승하고 피드백을 주고 있다는 점도 의미가 크다. 새로운 브랜드와 기술에 대한 포용도가 높아지고 있다고 느낀다.

-씨라이언 6 DM-i를 한국에 투입한 이유는

▲ BYD PHEV는 사실상 전기차에 가깝게 설계된 차다. 한국의 도시 주행 환경을 고려하면 일상 이동 거리가 길지 않은 경우가 많다. 다만 전기차에 대해서는 여전히 배터리 방전이나 충전에 대한 걱정이 있다.

씨라이언 6 DM-i는 이런 불안을 줄이기 위한 모델이다. 전기차의 장점을 상당 부분 담으면서도 내연기관을 함께 갖췄다. 한국 소비자들이 실제로 이 차를 운행하면서 얼마나 주유하게 될지 궁금하다.

-한국 소비자는 PHEV보다 일반 하이브리드 선호가 높은데 경쟁력이 있다고 보나

▲ 글로벌 시장에서 BYD DM-i를 구매한 소비자들은 일상 주행에서 EV 모드를 적극적으로 사용하고 있다. BYD의 PHEV는 전기차 주행 경험을 중심에 둔 기술이다.

전기차가 아직 부담스러운 소비자에게는 좋은 대안이 될 수 있다. 순수 전기차의 장점과 내연기관의 안정성을 함께 원하는 소비자에게 선택지가 될 것이다.

-한국 내 생산 계획은 있나

▲ 현 단계에서 한국 생산 관련 계획은 없다. 다만 한국 업체들과의 협력은 이미 진행되고 있다. 티맵, FLO 등 한국 업체와 협력하고 있고, 이번에 공개한 씨라이언 6 DM-i에는 카카오맵도 탑재됐다.

-전시장 확대 속도가 빠르다는 평가가 있다

▲ BYD는 아직 한국 소비자에게 새로운 브랜드다. 전시장을 늘리는 이유는 소비자가 어디에 살든 직접 차를 보고 체험할 기회를 제공하기 위해서다.

하반기에도 전시장을 계속 열 예정이다. 서비스센터도 함께 확장하고 있다. 부품 공급 속도 역시 빠르게 가져가고 있으며, 소비자가 안심하고 차량을 운행할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

-일본 등 다른 아시아 시장과 비교해 한국 시장은 어떤가

▲ 일본은 전기차 발전 속도가 비교적 더딘 시장이다. 지난 3년간 조금씩 성장해왔다. 반면 한국은 전기차 발전 속도가 더 빠르다고 본다. 글로벌 기준으로도 한국의 전동화 전환 속도는 빠른 편이다.

-씨라이언 6 DM-i의 실제 주행거리에 대한 기대는

▲ 실제 주행거리는 운전 습관과 도로 상황에 따라 달라질 수 있다. 다만 BYD의 많은 차량은 실제 주행에서 테스트나 인증 수치보다 좋은 결과를 보인 경우가 많았다.

한국에서도 실제 고객 주행 환경에서 어떤 결과가 나올지 기대하고 있다.

-가격 경쟁력은 어떻게 봐야 하나

▲ 가격은 매우 민감한 문제다. 우리는 더 많은 소비자가 BYD 기술을 체험할 수 있도록 가격을 책정했다.

앞으로는 단순히 가격뿐 아니라 BYD의 기술과 서비스 가치를 더 많이 제공하는 데 집중할 것이다.

-DM-i 엔진 성능과 내구성 우려는 어떻게 해소할 계획인가

▲ 더 많은 시승 기회를 제공하려 한다. BYD PHEV는 이미 글로벌 시장에서 성과를 거둔 기술이다. 여러 국가에서 판매되고 있고 기술 성숙도와 성능도 입증됐다.

한국에서는 새롭게 소개하는 단계인 만큼 소비자가 직접 경험하는 것이 중요하다. 전국 시승 이벤트와 연비 챌린지 등 다양한 프로그램을 준비하고 있다.

-한국 시장 판매 목표는

▲ 구체적인 숫자 목표는 설정하지 않았다. BYD는 한국에 진출한 지 1년에 불과한 브랜드다. 아직 많은 소비자들이 BYD를 잘 알지 못한다.

올해와 내년까지는 딜러사를 통해 더 많은 소비자에게 선택지와 체험 공간을 제공하는 데 집중할 계획이다. 시장이 어느 정도 성장하면 별도의 성장 계획을 세울 수 있을 것이다.

-한국 시장을 바라보는 시각에 변화가 있었나

▲ 제주도를 포함해 대전, 대구 등 지방 전시장에도 직접 가봤다. 지방 전시장을 방문했을 때 BYD 같은 브랜드가 들어오고 전시장이 생긴 것을 반기는 피드백을 많이 들었다.

딜러사 직원들을 본사에 초대해 소통도 이어가고 있다. 전시장 인테리어 색상이나 옵션에 대한 의견도 있었다. 이런 피드백은 BYD가 더 좋은 제품과 서비스를 제공해야 하는 원동력이다.

-고급 브랜드 양왕의 한국 출시 계획은

▲ 한국에서 럭셔리 브랜드가 많은 인기를 얻고 있다는 점은 주목하고 있다. 향후 시기와 기회가 맞는다면 양왕을 포함해 다양한 브랜드를 들여올 수 있다.

다만 현재 구체적으로 검토하고 있지는 않다. 이번 부산모빌리티쇼에는 양왕 U9을 전시했다. 더 많은 소비자에게 BYD의 기술력을 보여주기 위한 차원이다.

-픽업트럭 샤크의 한국 출시 가능성은

▲ 충분한 시장 조사가 먼저 필요하다. 소비자의 사용 습관을 살펴봐야 한다. 한국 소비자가 원한다면 적극적으로 검토하겠다.

-자율주행 기술 '신의 눈'의 국내 도입 계획은

▲ 명확한 일정은 아직 없다. 중국 시장에서의 성과를 지속적으로 지켜봐 달라. BYD는 여전히 한국에서 새로운 브랜드다. 많은 소비자들이 BYD에 관심을 보이는 이유는 기술과 제품에 있다고 생각한다. 전기차는 단순한 제품이 아니라 하나의 산업이다. 이 산업이 발전하는 과정에서 더 많은 산업이 함께 생기고 발전할 것이다.

chanw@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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