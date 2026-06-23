부산모빌리티쇼 26일 개막…현대차·BYD·제네시스 신차 총출동

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현대차·기아·제네시스·BMW·MINI·BYD·이네오스·램 등 참가

신차 공개·시승·오프로드 체험·캠핑카쇼 등 축제형 콘텐츠 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 부산모빌리티쇼가 전기차와 하이브리드, 목적기반모빌리티(PBV), 항공·해양 모빌리티를 아우르는 미래 이동수단 축제로 열린다. 올해 행사는 벡스코를 넘어 부산 도심 곳곳으로 무대를 넓히며 관람객 체험 콘텐츠를 강화한 것이 특징이다.

2026 부산모빌리티쇼 포스터. [사진=벡스코]

벡스코는 2026 부산모빌리티쇼가 오는 26일 프레스데이를 시작으로 6월 27일부터 7월 5일까지 부산 벡스코와 부산 일원에서 열린다고 23일 밝혔다. 올해 행사는 '내일의 길을 열다(Moving Tomorrow)'를 주제로 진행된다.

이번 행사에는 현대자동차, 기아, 제네시스, BMW·MINI, BYD, 이네오스 그레나디어, 램 등 국내외 완성차 브랜드가 참가한다. 전체 규모는 12개국 141개사, 1961부스다.

현대차는 이번 전시에서 '디 올 뉴 아반떼'를 세계 최초로 공개한다. 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트' 체험 프로그램도 운영한다. 더 뉴 그랜저와 아이오닉 5·6·9, 코나 일렉트릭, 스타리아 라운지 EV, 넥쏘 등 전동화 모델도 전시한다.

기아는 EV3, EV4 GT, EV5, EV6 GT, EV9 등 전기차 라인업과 PBV 모델 PV5를 중심으로 전시 공간을 꾸린다. PV5 패신저와 카고 하이루프 등 파생 모델을 비롯해 어린이 통학차량, 아이스크림 트럭, 이동형 펫 팝업스토어, AI 순찰차 등 특장차도 선보인다.

제네시스는 고성능 브랜드 마그마의 방향성을 담은 '마그마 GT 콘셉트'와 모터스포츠 비전을 상징하는 'GMR-001 하이퍼카 실차 디자인 모델'을 아시아 최초로 공개한다. GV60 마그마와 GV70 전동화 모델, G80 전동화 모델 등도 전시한다.

BMW그룹코리아는 BMW, MINI, BMW 모토라드 브랜드를 통해 전동화 기술과 프리미엄 모빌리티 경험을 선보인다. BYD코리아는 차세대 하이브리드 기술 DM-i를 국내에 처음 공개하고 친환경차 라인업을 소개한다.

전시 범위도 자동차를 넘어 항공·해양·레저 모빌리티로 확대된다. 토프 모빌리티는 아시아 최초 안전성 인증을 받은 전기비행기 '벨리스 일렉트로'를 전시하고, 엔젤럭스는 전기추진 반잠수정과 수륙양용 미래항공기체, 소방 특화 드론 등을 공개한다.

부산 도심에서도 특별전이 열린다. 도모헌에서는 자동차를 주제로 한 예술 전시 'VELOCITY'와 클래식 차량 전시가 진행되고, 해운대 구남로에서는 RV 튜닝카와 캠핑카, 친환경 자동차 특별전이 마련된다.

벡스코 야외 전시장에서는 오프로드 차량 동승 체험이 운영된다. 제2전시장에서는 코리아캠핑카쇼와 오토매뉴팩&로봇엑스포·빅테크쇼가 함께 열려 모빌리티 산업 전반을 아우르는 전시와 비즈니스 교류의 장을 제공한다.

chanw@newspim.com