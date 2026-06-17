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부산시, '2026 부산모빌리티쇼' 26일 개막…친환경에서 첨단 모빌리티까지

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  • 부산시는 26일부터 7월5일까지 벡스코 일원에서
  • 2026 부산모빌리티쇼를 개최한다고 17일 밝혔다.
  • 항공·해상·육상 아우르는 모빌리티 융복합 전시와

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨단 기술과 다양한 이동수단 전시
관람객 편의 위한 예매 시스템 도입

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 친환경 자동차부터 첨단 미래 모빌리티까지 관련 산업의 변화와 혁신을 한자리에서 선보인다.

부산시는 오는 26일부터 7월 5일까지 해운대 벡스코 일원에서 '2026 부산모빌리티쇼'를 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 25주년을 맞는 이번 행사는 'Moving Tomorrow(내일의 길을 열다)'를 슬로건으로 벡스코 제1·2전시장과 야외행사장, 해운대 구남로, 수영구 도모헌 등에서 진행된다.

2026 부산모빌리티쇼 포스터[사진=부산시] 2026.06.17

행사는 26일 언론 공개 행사(프레스데이)를 시작으로 27일부터 일반 관람이 가능하며 관람 기간은 다음 달 5일까지다. 주말에는 관람 시간을 오후 6시까지 1시간 연장해 운영한다.

이번 행사는 자동차 전시를 넘어 항공·해상·육상 모빌리티를 아우르는 융복합 산업 전반을 조망하는 데 초점을 맞췄다. 글로벌 완성차 기업과 모빌리티 기업들이 참여해 다양한 이동수단과 기술을 소개한다.

도심 특별전시도 확대된다. 수영구 도모헌에서는 국내 최초 자동차와 초기 소방차 등 역사적 차량과 관련 전시가 진행되며, 해운대 구남로에서는 캠핑카와 레저차량, 튜닝카 전시가 열린다.

행사 기간에는 분야별 전문 전시도 함께 열린다. 1주 차에는 '코리아캠핑카쇼'가 2주 차에는 '오토매뉴팩', '로봇엑스포', '빅테크쇼'가 동시 개최돼 전장부품, 배터리, 로보틱스 등 관련 산업 동향을 확인할 수 있다.

참가 기업도 확대됐다. 현대자동차와 기아, 제네시스를 비롯해 BMW, MINI 등이 참여하며, 전기차 브랜드 BYD와 이네오스 그레나디어, RAM 등 일부 해외 브랜드는 이번 행사에 처음 참가한다.

관람객 편의를 위해 사전 예매 할인과 모바일 QR코드 기반 입장 시스템이 도입된다. 

박동석 부산시 첨단산업국장은 "모빌리티 산업의 흐름을 확인할 수 있는 이번 행사에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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