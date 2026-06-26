[부산 모빌리티쇼] BYD, 3750만원 PHEV 꺼냈다…씨라이언 6 DM-i 사전계약

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BYD 씨라이언 6 DM-i '3750만원' 책정

국내 첫 하이브리드 모델로 PHEV 시장 공략

"평일엔 전기차처럼, 주말엔 내연기관처럼 이동"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아가 국내 첫 하이브리드 모델인 'BYD 씨라이언 6 DM-i'를 공개하고 사전계약에 돌입했다. 전기차 기반 하이브리드 기술인 DM-i를 앞세워 국내 친환경차 시장에서 전동화 선택지를 넓히겠다는 전략이다.

BYD코리아는 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스데이에서 씨라이언 6 DM-i를 국내 최초로 공개했다. 씨라이언 6 DM-i FWD 모델의 권장소비자가격은 3750만원으로 책정됐다.

BYD코리아 주요 임원진이 26일 부산모빌리티쇼에서 씨라이언 6 DM-i 출시 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=이찬우 기자]

BYD코리아는 이번 부산모빌리티쇼에 브랜드 최초로 참가했다. 전시 콘셉트는 '파워 오브 듀얼리티(Power of Duality)'다. 전기와 엔진, 효율과 성능, 승용과 상용 등 서로 다른 두 가치의 결합을 통해 새로운 전동화 경험을 제시하겠다는 의미를 담았다.

류쉐량 BYD 아시아·태평양 총경리는 이날 발표에서 "BYD가 처음 한국을 방문한 것은 2014년"이라며 "당시 한국 국제 모터쇼에 참가한 이후 더 좋은 기술과 더 많은 제품을 한국 시장에 선보이기 위해 고민해 왔다"고 말했다.

그는 "더 많은 한국 소비자들이 BYD가 가진 전동화 기술의 힘을 경험할 수 있도록 하는 것이 우리의 목표였다"며 "지난 10년 동안 BYD는 제주에서 시작해 대전, 수도권 등 전국 여러 지역으로 사업을 확장하며 전기버스와 전기트럭 등 다양한 친환경 상용차를 한국 시장에 선보였다"고 말했다.

류쉐량 BYD 아시아·태평양 총경리가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

BYD는 올해 1월 승용차 브랜드로 한국 시장에 공식 진출했다. 류 부총재는 "지난 1년 동안 한국의 여러 도시와 지역을 직접 방문했다"며 "딜러 파트너들의 도움과 미디어의 관심, 한국 소비자들의 신뢰 덕분에 오늘날 BYD 전기차는 한국 도로 곳곳에서 1만5000대 이상 운행되고 있다"고 밝혔다.

그는 "1만5000대라는 숫자는 단순한 판매량이 아니라 1만5000명의 고객이 보내준 신뢰이며 1만5000개 가정이 BYD를 선택해 준 결과"라고 강조했다.

BYD코리아는 현재 국내에서 34개의 판매 네트워크와 20개의 서비스 거점을 운영하고 있다. 류 부총재는 "이러한 성과는 한국의 딜러 파트너들과 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 한국 시장에서 판매 및 서비스 네트워크를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

26일 부산모빌리티쇼에서 공개된 BYD 씨라이언 6 DM-i 가격. [사진=이찬우 기자]

◆"DM-i, 전동화 부담 낮춘 BYD의 해답"

조인철 BYD코리아 승용부문 대표는 이날 씨라이언 6 DM-i에 적용된 DM-i 기술을 소개했다. DM-i는 Dual Mode-intelligent의 약자로, 모터가 주행의 중심이 되고 엔진이 이를 보조하는 전기차 기반 하이브리드 기술이다.

조 대표는 "일상적인 도심 주행에서는 전기차처럼 조용하고 즉각적인 가속감을 제공하고, 장거리 주행에서는 엔진이 발전 또는 직접 구동에 개입해 주행 상황에 따라 가장 효율적인 방식을 구현한다"고 설명했다.

이어 "한마디로 평일에는 전기차처럼 주행하고, 주말에는 내연기관 차량처럼 멀리 이동할 수 있는 것이 BYD DM-i"라고 말했다.

26일 부산모빌리티쇼에서 공개된 BYD 씨라이언 6 DM-i. [사진=이찬우 기자]

BYD는 DM-i의 체감 가치를 'FREE'라는 네 가지 키워드로 설명했다. 충전과 주유를 결합한 장거리 이동의 자유(Freedom), 블레이드 배터리 기반의 신뢰성(Reliability), 전기차 중심의 주행 경험(Electric), 높은 효율(Efficiency)이다.

조 대표는 "BYD는 소비자가 원하는 것이 단순한 전동화가 아니라 더 자유롭고 부담 없는 이동의 자유라는 점에 주목했다"며 "전동화와 내연기관 중 하나를 선택하고 다른 하나를 포기하는 것이 아니라 두 가지 장점을 모두 선택했다"고 말했다.

BYD는 2008년 세계 최초 양산형 플러그인 하이브리드(PHEV)를 선보인 이후 약 18년 동안 하이브리드 기술을 발전시켜 왔다. 전 세계 누적 하이브리드 차량 판매는 800만대 이상이다.

씨라이언 6 DM-i는 BYD 글로벌 SUV 라인업의 핵심 모델로, 전 세계 시장에서 110만대 이상 판매됐다. 국내에는 BYD코리아 최초의 하이브리드 모델로 투입된다.

26일 부산모빌리티쇼에서 공개된 BYD 씨라이언 6 DM-i. [사진=이찬우 기자]

◆1.5리터 터보·블레이드 배터리 적용…EV모드 70km 주행

씨라이언 6 DM-i에는 1.5리터 가솔린 터보 엔진과 전기 하이브리드 시스템(EHS), 블레이드 배터리가 적용됐다. 엔진은 최고출력 96kW, 최대토크 220Nm를 발휘하고, 전륜 모터는 최고출력 150kW, 최대토크 300Nm의 성능을 낸다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 8.3초다.

배터리는 리튬인산철(LFP) 기반의 18.3kWh 블레이드 배터리다. 전기모드만으로 최대 70km를 주행할 수 있어 일상 출퇴근 환경에서는 전기차처럼 활용할 수 있다.

V2L 기능도 탑재했다. 최대 3.3kW 전력 이용이 가능해 야외 활동이나 비상 상황에서 외부 전원을 활용할 수 있다. DC 급속 충전도 지원해 배터리 잔량 30%에서 80%까지 약 30분 만에 충전할 수 있다.

연비와 전비도 경쟁력으로 내세웠다. 씨라이언 6 DM-i의 복합연비는 리터당 15.2km, 복합전비는 kWh당 4.2km다.

차체 크기는 전장 4775mm, 전폭 1890mm, 전고 1670mm, 휠베이스 2765mm다. 중형 SUV급 차체를 바탕으로 패밀리카 수요를 겨냥했다.

외관은 BYD 글로벌 디자인 총괄 디렉터 볼프강 에거가 이끄는 디자인팀이 '바다의 미학'을 SUV 비율과 볼륨감에 맞게 재해석했다. 실내에는 12.3인치 디지털 계기판과 15.6인치 인텔리전트 콕핏 시스템, 파노라믹 글래스 루프, 360도 서라운드 뷰 모니터 등이 적용됐다.

안전·편의사양도 기본화했다. 인텔리전트 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 차선 이탈 조향 보조, 사각지대 보조 시스템, 전방 충돌 경고 등이 적용됐다. 운전석부터 뒷좌석까지 총 7개의 에어백도 갖췄다.

조인철 BYD코리아 승용부문 대표가 26일 부산모빌리쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆EV·PHEV·상용까지 전시…한국 친환경차 시장 공략

BYD코리아는 이번 부산모빌리티쇼에서 DM-i 플랫폼과 전기차 기반 e-플랫폼을 함께 전시한다. 테크존에서는 실물 구조물과 영상 콘텐츠를 통해 BYD의 전동화 기술 작동 원리와 특징을 소개한다.

전시장에는 씨라이언 6 DM-i를 비롯해 BYD 씰, 씨라이언 7, 덴자 Z9GT 등 승용 모델과 상용 전동화 모델도 함께 전시된다. 관람객이 직접 차량을 체험할 수 있는 시승 프로그램과 SNS 팔로우 이벤트, 현장 퀴즈 이벤트 등도 운영된다.

조 대표는 "오늘 공개한 BYD 씨라이언 6 DM-i는 전동화의 장점은 강화하고 소비자들이 느껴왔던 충전과 주행에 대한 부담은 낮춘 BYD의 새로운 해답"이라며 "전기와 엔진, 효율과 성능, 기술 혁신과 고객 편의처럼 서로 다른 가치를 연결해 더 큰 가치를 만들어내는 것이 BYD가 추구하는 방향"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 EV와 PHEV, 승용과 상용을 아우르는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 한국 친환경 자동차 시장의 질적 성장에 기여하겠다"고 말했다.

BYD코리아는 씨라이언 6 DM-i의 국내 판매를 위한 3개 부처 인증 절차를 모두 완료했으며, 현재 친환경차 인증 절차를 진행하고 있다. 관련 고시 등재가 완료되는 대로 고객 인도를 시작할 계획이다.

chanw@newspim.com