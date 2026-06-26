[부산 모빌리티쇼] 송호성 기아 사장 "EREV, 미국 시장 우선 타깃"

글로벌 수요 5% 감소에도 기아 소매 판매 4% 증가

"전기차·하이브리드·신차 모멘텀으로 하반기 대응"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 송호성 기아 사장이 글로벌 자동차 수요 둔화에도 전기차와 하이브리드, 신차 효과를 앞세워 시장점유율 확대를 이어가겠다고 밝혔다. 주행거리 연장형 전기차(EREV)는 대형 차종을 중심으로 미국 시장을 우선 겨냥한다는 계획이다.

송호성 기아 사장이 26일 부산모빌리티쇼서 질의응답을 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

송 사장은 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스데이 이후 진행된 질의응답에서 "글로벌 전체 수요가 1월부터 5월까지 약 5% 감소했지만 기아는 현지 소매 판매 기준으로 4% 이상 증가했다"며 "시장점유율도 글로벌 기준 4%를 넘었다"고 말했다.

그는 "올해 판매 흐름은 하반기에도 계속될 것 같다"며 "글로벌 전체 수요가 좋은 상황은 아니지만 전기차와 하이브리드, 신차 판매 모멘텀을 통해 올해는 더 강하게 시장점유율을 늘려갈 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

미국 시장에서는 하이브리드 수요 확대에 적극 대응한다는 계획이다. 송 사장은 "미국은 하이브리드 수요가 증가하고 있는 가운데 텔루라이드 신차에 하이브리드 모델까지 나왔기 때문에 상당히 판매가 좋다"며 "전 지역에서 판매가 증가하고 있다"고 말했다.

전기차 수요 대응에 대해서는 국내와 미국의 시장 상황을 나눠 설명했다. 그는 "기아는 전기차 대중화 모델과 볼륨 EV 모델을 갖추고 있다"며 "국내에는 전기차 수요에 대응할 수 있는 라인업을 갖고 있어 크게 문제는 없을 것으로 본다"고 말했다.

주행거리 연장형 전기차(EREV) 출시 계획도 언급했다. 현대차가 올해 말 또는 내년 초 EREV 출시를 준비 중인 가운데 기아의 계획을 묻는 질문에 송 사장은 "기아도 준비하고 있다"고 답했다.

이어 "EREV는 아무래도 큰 차 위주로 준비되고 있기 때문에 기아는 나중에 미국 시장을 먼저 타깃해서 준비하고 있다"고 설명했다.

미국 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 하이브리드 생산 확대 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 송 사장은 "당분간은 스포티지 하이브리드 위주로 생산할 것"이라며 "나중에 수요가 넘쳐 추가 물량이나 추가 모델이 필요할 경우 검토하겠다"고 말했다.

기아는 이번 부산모빌리티쇼에서 PV5 신규 라인업과 EV 풀라인업을 공개하며 전동화 모빌리티 확장 전략을 제시했다. 송 사장의 발언은 전기차 수요 둔화와 하이브리드 수요 확대가 동시에 나타나는 시장 상황에서 기아가 지역별 수요에 맞춘 파워트레인 전략으로 판매 성장을 이어가겠다는 의미로 풀이된다.

chanw@newspim.com