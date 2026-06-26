[부산 모빌리티쇼] 제네시스, 마그마 GT 아시아 최초 공개…고성능 브랜드 전환 속도

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GMR-001 하이퍼카 디자인 모델도 전시…르망 완주 경험 국내 소개

이시혁 전무 "대한민국은 제네시스의 뿌리…다음 10년 향해 나아갈 것"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 2026 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 아시아 최초로 공개하며 고성능 럭셔리 브랜드로의 전환을 본격화했다. 출범 10년을 넘긴 제네시스는 마그마 프로그램과 모터스포츠를 앞세워 다음 성장 단계에 진입하겠다는 구상이다.

제네시스는 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스 컨퍼런스에서 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 공개했다. 이날 발표에는 이시혁 제네시스사업본부장 전무, 루크 동커볼케 현대차그룹 최고 크리에이티브 책임자 겸 최고 디자인 책임자 사장, 제네시스 마그마 레이싱 드라이버 안드레 로테러 선수가 참석했다.

현대차그룹 CCO(Chief Creative Officer, 최고 크리에이티브 책임자) 겸 CDO(Chief Design Officer, 최고 디자인 책임자) 루크 동커볼케 사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

제네시스는 이번 전시를 통해 브랜드의 새로운 10년을 여는 핵심 축으로 마그마 프로그램과 모터스포츠를 제시했다. 마그마는 제네시스가 추진하는 럭셔리 고성능 프로그램으로, 고성능 차량 개발뿐 아니라 모터스포츠 경험과 고객 체험을 연결하는 브랜드 확장 전략이다.

이시혁 전무는 "제네시스는 글로벌 무대 위에서 자리를 넓혀가고 있으며, 그 모든 성장의 출발점은 언제나 대한민국이었다"며 "대한민국은 제네시스의 뿌리이자 브랜드의 본질과 정체성을 지켜준 가장 중요한 토대"라고 말했다.

그는 "브랜드 론칭 5년 만에 연간 10만대, 10년 4개월 만에 국내 누적 판매 100만대를 달성했다"며 "이 숫자 너머에는 제네시스를 믿고 선택해 준 고객 한 분 한 분의 믿음과 응원이 있었다"고 말했다.

제네시스는 다음 10년을 향한 전략도 제시했다. 이 전무는 "제네시스는 다음 10년을 향해 나아간다"며 "마그마 프로그램을 중심으로 고성능 라인업을 구축하고, 신규 파워트레인을 적용한 모델 확대를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

이어 "국내외 신규 브랜드 거점 확대와 맞춤형 개인화 프로그램인 원오브원 국내 공식 론칭을 통해 고객의 취향과 라이프스타일에 맞춘 차별화된 경험을 제공해 나가겠다"고 덧붙였다.

제네시스사업본부장 이시혁 전무가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆루크 동커볼케 "마그마 GT, 트랙에서 도로로 이어지는 모델"

루크 동커볼케 사장은 마그마 GT 콘셉트를 통해 제네시스의 고성능 비전을 구체화했다. 마그마 GT 콘셉트는 제네시스의 디자인 철학인 '역동적인 우아함'을 바탕으로 퍼포먼스와 감성적 가치를 동시에 구현한 럭셔리 고성능 콘셉트카다.

동커볼케 사장은 "제네시스는 지난해 10주년을 맞았고, 이제 다음 10년을 바라보고 있다"며 "새로운 브랜드가 10년도 되지 않아 다양한 세그먼트의 풀 라인업을 갖춘 것은 자동차 산업에서 전례를 찾기 어려운 성과"라고 말했다.

그는 "2021년 최고 크리에이티브 책임자로 부임한 뒤 브랜드에 아드레날린을 주입하는 것이 나의 미션이었다"며 "GV80 쿠페 콘셉트와 엑스 그란 베를리네타 콘셉트, GV60 마그마 콘셉트 등을 통해 고성능 영역을 탐색했고, 마그마 프로그램은 굿우드에서 본격적으로 탄생했다"고 설명했다.

이번에 공개된 마그마 GT 콘셉트는 제네시스 마그마 포트폴리오의 상징적 모델이다. 낮은 전면부와 넓은 펜더, 미드십 비율을 통해 고성능 GT의 이미지를 강조했고, 후방으로 갈수록 좁아지는 보트 테일 형태와 낮고 넓은 차체 비율로 역동적인 실루엣을 구현했다.

마그마 GT 콘셉트를 소개하는 루크 동커볼케 사장. [사진=이찬우 기자]

동커볼케 사장은 "마그마 GT 콘셉트는 제네시스만의 방식으로 운동성과 우아함을 결합한 2인승 럭셔리 그랜드 투어러"라며 "레이스 트랙에서 도로로, 퍼포먼스에서 핵심 시장으로 이어지는 진정성을 담은 모델"이라고 말했다.

이어 "마그마 GT 콘셉트는 레이스카의 인증 양산 버전을 고객에게 제공할 수 있다는 방향성을 보여준다"며 "제네시스 브랜드를 확장하고 제네시스 마그마 레이싱에 더 가까이 다가가는 마그마 제품"이라고 설명했다.

실내는 운전석과 조수석이 독립된 구조로 설계됐다. 운전자 중심 설계를 바탕으로 아날로그와 디지털 정보를 조화롭게 배치했고, 모터스포츠에서 쓰이는 기계식 시계에서 영감을 얻은 아날로그 계기판을 적용했다.

동커볼케 사장은 "마그마 GT 콘셉트의 실내는 시간을 초월한 럭셔리 GT 캐빈의 현대적 해석"이라며 "몰입감과 미니멀리즘, 순수한 상호작용을 우선시했다"고 말했다.

제네시스 GMR-001 하이퍼카. [사진=이찬우 기자]

◆GMR-001 하이퍼카, 한국 정체성 담은 레이스카

제네시스는 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델도 아시아 최초로 전시했다. 이 모델은 제네시스가 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)에 출전하는 차량의 기반이 된 실물 크기 디자인 모델이다.

GMR-001 하이퍼카 디자인 모델에는 한국적 정체성이 반영됐다. 차량 전면부에는 태극기를 적용했고, 곳곳에 한글 '마그마'를 새겼다. 전면부의 밝은 주황색에서 후면부로 갈수록 붉어지는 그라데이션 색상은 차량의 에너지와 속도감을 표현한다.

제네시스 고유의 두 줄 디자인은 전면에서 측면까지 이어지며 공기역학적 구조와 볼륨감을 만든다. 모든 각도에서 제네시스만의 정체성을 알아볼 수 있도록 했다는 설명이다.

동커볼케 사장은 마그마 GT3 콘셉트에 대해서도 "고객 레이싱 프로그램을 향한 의지를 보여주는 모델"이라며 "마그마 GT 콘셉트의 이블 트윈이자 레이싱 엔지니어와 함께 개발한 순수 레이스카"라고 말했다.

이어 "마그마를 통해 레이싱의 운동성과 제네시스 브랜드가 기대하는 세련된 우아함을 결합하는 다리를 만들었다"며 "제네시스는 모터스포츠를 통해 배운 기술과 경험을 제품으로 전이할 것"이라고 강조했다.

안드레 로토러 제네시스 마그마 레이싱 드라이버가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆안드레 로테러 "르망 경험, 미래 제네시스 차량으로 이어질 것"

제네시스 마그마 레이싱 드라이버 안드레 로테러 선수는 이날 무대에서 GMR-001 하이퍼카와 르망 24시간 출전 경험을 소개했다. 로테러는 르망 24시간 우승 경험을 보유한 내구 레이스 전문 드라이버다.

로테러 선수는 "부산모빌리티쇼는 한국 최대 모빌리티 전시회이며, 브랜드의 고향인 한국에서 이 순간을 함께하게 돼 특별하다"며 "2년 동안 제네시스 마그마 레이싱 팀을 함께 만들어온 뒤 처음으로 한국에 오게 돼 영광"이라고 말했다.

그는 "제네시스와의 여정은 2024년 시작됐다"며 "마그마 프로그램이 단순히 고성능차를 만드는 것이 아니라 제네시스의 역동적인 우아함과 진정한 퍼포먼스를 결합한 새로운 정체성을 만드는 일이라는 점을 바로 느꼈다"고 말했다.

제네시스 마그마 레이싱은 지난 2024년 12월 모터스포츠 진출을 선언한 뒤 499일 만에 WEC 개막전 이몰라 6시간에서 데뷔전을 치렀다. 이어 스파-프랑코샹 6시간에서 첫 챔피언십 포인트를 획득했고, 지난 13~14일 열린 르망 24시간에서는 GMR-001 하이퍼카가 완주에 성공했다.

이시혁 전무는 "제네시스 마그마 레이싱 팀은 하이퍼 스피드라는 철학 아래 레이스카 개발과 팀 구축, 드라이버 선발, 운영 체계 마련까지 통상 수년이 걸리는 준비 과정을 499일 만에 완수했다"며 "이몰라 데뷔전 완주, 스파 레이스 첫 포인트 획득, 르망 완주까지 대한민국을 대표하는 팀으로서 전 세계 모터스포츠 팬들에게 존재감을 각인시키고 있다"고 말했다.

로테러 선수도 르망 완주의 의미를 강조했다. 그는 "르망은 24시간 동안 시속 300km가 넘는 속도로 달리고, 밤낮의 변화와 피로, 압박을 견뎌야 하는 모터스포츠의 가장 어려운 도전 중 하나"라며 "첫 도전에서 톱10을 다투고 완주한 경험은 잊을 수 없는 순간"이라고 말했다.

이어 "르망의 극한 조건에서 얻은 교훈은 레이스 트랙에만 머물지 않는다"며 "더 나은 기술과 내구성, 성능을 개발하는 데 도움을 주고, 앞으로 고객들이 운전하게 될 제네시스 차량으로 이어질 것"이라고 말했다.

제네시스 GMR-001 하이퍼카. [사진=현대차그룹]

◆부산서 모터스포츠 고객 경험 확대

제네시스는 이번 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT 콘셉트, GMR-001 하이퍼카 디자인 모델, GV60 마그마, GV70 전동화 모델, G80 전동화 모델, GV80 블랙 쿠페 등 총 6대의 차량을 전시한다.

부스에는 제네시스 마그마 레이싱 존과 마그마 존, 제네시스 컬렉션 샵 등이 마련됐다. 제네시스 마그마 레이싱 존은 WEC 및 르망 24시간을 소개하는 공간, GMR 팀 소개 존, GMR-001 심레이싱 존, 오너스 라운지, GMR 피트 월, GMR 샵 등으로 구성됐다.

마그마 존에서는 GV60 마그마의 주행 및 시동 사운드를 경험하고, 고성능 차량에 적용 가능한 퍼포먼스 파츠를 확인할 수 있다.

제네시스는 이번 전시를 통해 모터스포츠의 역동성과 고성능 브랜드 이미지를 국내 고객에게 전달하고, 내구 레이스에서 얻은 기술과 경험을 양산차로 연결하는 서사를 강화한다는 계획이다.

이 전무는 "오늘 부산에서 제네시스가 그릴 미래와 제네시스 마그마 레이싱 팀의 도전을 국내 고객에게 선보이게 돼 뜻깊다"며 "국내 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 내구 레이스 도전을 통해 브랜드 가치를 높여가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com