전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.26 (금)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

[부산 모빌리티쇼] 제네시스, 마그마 GT 아시아 최초 공개…고성능 브랜드 전환 속도

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 제네시스가 26일 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT와 GMR-001 하이퍼카를 아시아 최초 공개하며 고성능 럭셔리 전환을 선언했다
  • 마그마 프로그램과 모터스포츠 성과를 바탕으로 다음 10년 고성능 라인업·신규 파워트레인 확대 등 글로벌 경쟁력 강화를 추진한다
  • WEC·르망 완주 등 내구 레이스 경험을 하이퍼카와 양산차 기술로 이전하고, 부산 전시를 통해 모터스포츠 기반 고객 경험을 확대한단 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

GMR-001 하이퍼카 디자인 모델도 전시…르망 완주 경험 국내 소개
이시혁 전무 "대한민국은 제네시스의 뿌리…다음 10년 향해 나아갈 것"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 2026 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 아시아 최초로 공개하며 고성능 럭셔리 브랜드로의 전환을 본격화했다. 출범 10년을 넘긴 제네시스는 마그마 프로그램과 모터스포츠를 앞세워 다음 성장 단계에 진입하겠다는 구상이다.

제네시스는 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스 컨퍼런스에서 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 공개했다. 이날 발표에는 이시혁 제네시스사업본부장 전무, 루크 동커볼케 현대차그룹 최고 크리에이티브 책임자 겸 최고 디자인 책임자 사장, 제네시스 마그마 레이싱 드라이버 안드레 로테러 선수가 참석했다.

현대차그룹 CCO(Chief Creative Officer, 최고 크리에이티브 책임자) 겸 CDO(Chief Design Officer, 최고 디자인 책임자) 루크 동커볼케 사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

제네시스는 이번 전시를 통해 브랜드의 새로운 10년을 여는 핵심 축으로 마그마 프로그램과 모터스포츠를 제시했다. 마그마는 제네시스가 추진하는 럭셔리 고성능 프로그램으로, 고성능 차량 개발뿐 아니라 모터스포츠 경험과 고객 체험을 연결하는 브랜드 확장 전략이다.

이시혁 전무는 "제네시스는 글로벌 무대 위에서 자리를 넓혀가고 있으며, 그 모든 성장의 출발점은 언제나 대한민국이었다"며 "대한민국은 제네시스의 뿌리이자 브랜드의 본질과 정체성을 지켜준 가장 중요한 토대"라고 말했다.

그는 "브랜드 론칭 5년 만에 연간 10만대, 10년 4개월 만에 국내 누적 판매 100만대를 달성했다"며 "이 숫자 너머에는 제네시스를 믿고 선택해 준 고객 한 분 한 분의 믿음과 응원이 있었다"고 말했다.

제네시스는 다음 10년을 향한 전략도 제시했다. 이 전무는 "제네시스는 다음 10년을 향해 나아간다"며 "마그마 프로그램을 중심으로 고성능 라인업을 구축하고, 신규 파워트레인을 적용한 모델 확대를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

이어 "국내외 신규 브랜드 거점 확대와 맞춤형 개인화 프로그램인 원오브원 국내 공식 론칭을 통해 고객의 취향과 라이프스타일에 맞춘 차별화된 경험을 제공해 나가겠다"고 덧붙였다.

제네시스사업본부장 이시혁 전무가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆루크 동커볼케 "마그마 GT, 트랙에서 도로로 이어지는 모델"

루크 동커볼케 사장은 마그마 GT 콘셉트를 통해 제네시스의 고성능 비전을 구체화했다. 마그마 GT 콘셉트는 제네시스의 디자인 철학인 '역동적인 우아함'을 바탕으로 퍼포먼스와 감성적 가치를 동시에 구현한 럭셔리 고성능 콘셉트카다.

동커볼케 사장은 "제네시스는 지난해 10주년을 맞았고, 이제 다음 10년을 바라보고 있다"며 "새로운 브랜드가 10년도 되지 않아 다양한 세그먼트의 풀 라인업을 갖춘 것은 자동차 산업에서 전례를 찾기 어려운 성과"라고 말했다.

그는 "2021년 최고 크리에이티브 책임자로 부임한 뒤 브랜드에 아드레날린을 주입하는 것이 나의 미션이었다"며 "GV80 쿠페 콘셉트와 엑스 그란 베를리네타 콘셉트, GV60 마그마 콘셉트 등을 통해 고성능 영역을 탐색했고, 마그마 프로그램은 굿우드에서 본격적으로 탄생했다"고 설명했다.

이번에 공개된 마그마 GT 콘셉트는 제네시스 마그마 포트폴리오의 상징적 모델이다. 낮은 전면부와 넓은 펜더, 미드십 비율을 통해 고성능 GT의 이미지를 강조했고, 후방으로 갈수록 좁아지는 보트 테일 형태와 낮고 넓은 차체 비율로 역동적인 실루엣을 구현했다.

마그마 GT 콘셉트를 소개하는 루크 동커볼케 사장. [사진=이찬우 기자]

동커볼케 사장은 "마그마 GT 콘셉트는 제네시스만의 방식으로 운동성과 우아함을 결합한 2인승 럭셔리 그랜드 투어러"라며 "레이스 트랙에서 도로로, 퍼포먼스에서 핵심 시장으로 이어지는 진정성을 담은 모델"이라고 말했다.

이어 "마그마 GT 콘셉트는 레이스카의 인증 양산 버전을 고객에게 제공할 수 있다는 방향성을 보여준다"며 "제네시스 브랜드를 확장하고 제네시스 마그마 레이싱에 더 가까이 다가가는 마그마 제품"이라고 설명했다.

실내는 운전석과 조수석이 독립된 구조로 설계됐다. 운전자 중심 설계를 바탕으로 아날로그와 디지털 정보를 조화롭게 배치했고, 모터스포츠에서 쓰이는 기계식 시계에서 영감을 얻은 아날로그 계기판을 적용했다.

동커볼케 사장은 "마그마 GT 콘셉트의 실내는 시간을 초월한 럭셔리 GT 캐빈의 현대적 해석"이라며 "몰입감과 미니멀리즘, 순수한 상호작용을 우선시했다"고 말했다.

제네시스 GMR-001 하이퍼카. [사진=이찬우 기자]

◆GMR-001 하이퍼카, 한국 정체성 담은 레이스카

제네시스는 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델도 아시아 최초로 전시했다. 이 모델은 제네시스가 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)에 출전하는 차량의 기반이 된 실물 크기 디자인 모델이다.

GMR-001 하이퍼카 디자인 모델에는 한국적 정체성이 반영됐다. 차량 전면부에는 태극기를 적용했고, 곳곳에 한글 '마그마'를 새겼다. 전면부의 밝은 주황색에서 후면부로 갈수록 붉어지는 그라데이션 색상은 차량의 에너지와 속도감을 표현한다.

제네시스 고유의 두 줄 디자인은 전면에서 측면까지 이어지며 공기역학적 구조와 볼륨감을 만든다. 모든 각도에서 제네시스만의 정체성을 알아볼 수 있도록 했다는 설명이다.

동커볼케 사장은 마그마 GT3 콘셉트에 대해서도 "고객 레이싱 프로그램을 향한 의지를 보여주는 모델"이라며 "마그마 GT 콘셉트의 이블 트윈이자 레이싱 엔지니어와 함께 개발한 순수 레이스카"라고 말했다.

이어 "마그마를 통해 레이싱의 운동성과 제네시스 브랜드가 기대하는 세련된 우아함을 결합하는 다리를 만들었다"며 "제네시스는 모터스포츠를 통해 배운 기술과 경험을 제품으로 전이할 것"이라고 강조했다.

안드레 로토러 제네시스 마그마 레이싱 드라이버가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆안드레 로테러 "르망 경험, 미래 제네시스 차량으로 이어질 것"

제네시스 마그마 레이싱 드라이버 안드레 로테러 선수는 이날 무대에서 GMR-001 하이퍼카와 르망 24시간 출전 경험을 소개했다. 로테러는 르망 24시간 우승 경험을 보유한 내구 레이스 전문 드라이버다.

로테러 선수는 "부산모빌리티쇼는 한국 최대 모빌리티 전시회이며, 브랜드의 고향인 한국에서 이 순간을 함께하게 돼 특별하다"며 "2년 동안 제네시스 마그마 레이싱 팀을 함께 만들어온 뒤 처음으로 한국에 오게 돼 영광"이라고 말했다.

그는 "제네시스와의 여정은 2024년 시작됐다"며 "마그마 프로그램이 단순히 고성능차를 만드는 것이 아니라 제네시스의 역동적인 우아함과 진정한 퍼포먼스를 결합한 새로운 정체성을 만드는 일이라는 점을 바로 느꼈다"고 말했다.

제네시스 마그마 레이싱은 지난 2024년 12월 모터스포츠 진출을 선언한 뒤 499일 만에 WEC 개막전 이몰라 6시간에서 데뷔전을 치렀다. 이어 스파-프랑코샹 6시간에서 첫 챔피언십 포인트를 획득했고, 지난 13~14일 열린 르망 24시간에서는 GMR-001 하이퍼카가 완주에 성공했다.

이시혁 전무는 "제네시스 마그마 레이싱 팀은 하이퍼 스피드라는 철학 아래 레이스카 개발과 팀 구축, 드라이버 선발, 운영 체계 마련까지 통상 수년이 걸리는 준비 과정을 499일 만에 완수했다"며 "이몰라 데뷔전 완주, 스파 레이스 첫 포인트 획득, 르망 완주까지 대한민국을 대표하는 팀으로서 전 세계 모터스포츠 팬들에게 존재감을 각인시키고 있다"고 말했다.

로테러 선수도 르망 완주의 의미를 강조했다. 그는 "르망은 24시간 동안 시속 300km가 넘는 속도로 달리고, 밤낮의 변화와 피로, 압박을 견뎌야 하는 모터스포츠의 가장 어려운 도전 중 하나"라며 "첫 도전에서 톱10을 다투고 완주한 경험은 잊을 수 없는 순간"이라고 말했다.

이어 "르망의 극한 조건에서 얻은 교훈은 레이스 트랙에만 머물지 않는다"며 "더 나은 기술과 내구성, 성능을 개발하는 데 도움을 주고, 앞으로 고객들이 운전하게 될 제네시스 차량으로 이어질 것"이라고 말했다.

제네시스 GMR-001 하이퍼카. [사진=현대차그룹]

◆부산서 모터스포츠 고객 경험 확대

제네시스는 이번 부산모빌리티쇼에서 마그마 GT 콘셉트, GMR-001 하이퍼카 디자인 모델, GV60 마그마, GV70 전동화 모델, G80 전동화 모델, GV80 블랙 쿠페 등 총 6대의 차량을 전시한다.

부스에는 제네시스 마그마 레이싱 존과 마그마 존, 제네시스 컬렉션 샵 등이 마련됐다. 제네시스 마그마 레이싱 존은 WEC 및 르망 24시간을 소개하는 공간, GMR 팀 소개 존, GMR-001 심레이싱 존, 오너스 라운지, GMR 피트 월, GMR 샵 등으로 구성됐다.

마그마 존에서는 GV60 마그마의 주행 및 시동 사운드를 경험하고, 고성능 차량에 적용 가능한 퍼포먼스 파츠를 확인할 수 있다.

제네시스는 이번 전시를 통해 모터스포츠의 역동성과 고성능 브랜드 이미지를 국내 고객에게 전달하고, 내구 레이스에서 얻은 기술과 경험을 양산차로 연결하는 서사를 강화한다는 계획이다.

이 전무는 "오늘 부산에서 제네시스가 그릴 미래와 제네시스 마그마 레이싱 팀의 도전을 국내 고객에게 선보이게 돼 뜻깊다"며 "국내 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 내구 레이스 도전을 통해 브랜드 가치를 높여가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동