[부산 모빌리티쇼] 호세 무뇨스 "아반떼, 평생 고객 만드는 현대차 핵심 모델"

中 저가 공세엔 "가격보다 소유 경험 중요"

"세단 포기한 경쟁사들 후회…북미서도 기회"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 호세 무뇨스 현대자동차 사장이 신형 아반떼를 현대차 고객 여정의 출발점으로 규정했다. 스포츠유틸리티차(SUV) 중심으로 시장이 재편되고 있지만, 합리적 이동 수단을 찾는 고객 수요는 여전히 견조하다는 판단이다.

호세 무뇨스 현대차 사장이 26일 부산 모빌리티쇼에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

무뇨스 사장은 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스데이 이후 진행된 백브리핑에서 "아반떼는 한국에서는 아반떼, 해외에서는 엘란트라로 알려진 현대차의 엔트리 모델"이라며 "엔트리 고객에게 최신 기술을 제공한다는 점에서 매우 중요한 모델"이라고 말했다.

그는 "아반떼는 고객들이 현대차 브랜드와 처음 만나는 차"라며 "이 고객들이 앞으로도 현대차와 함께할 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.

현대차는 이날 8세대 완전변경 모델인 '디 올 뉴 아반떼'를 세계 최초로 공개했다. 신형 아반떼는 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 생성형 인공지능(AI) 에이전트 '글레오 AI'를 탑재했다. 현대차가 소프트웨어 중심 차량(SDV) 경험을 준중형 세단까지 확장했다는 점에서 의미가 크다.

무뇨스 사장은 부산모빌리티쇼에 대한 기대감도 드러냈다. 그는 "부산을 30년 전 처음 방문한 뒤 다시 찾게 돼 기쁘다"며 "부산모빌리티쇼가 세계 최고 수준의 모빌리티쇼 중 하나로 발전하고 있다"고 말했다.

한국 시장의 중요성도 거듭 강조했다. 무뇨스 사장은 "한국 시장은 현대차 글로벌 전략에서 가장 중요한 시장"이라며 "현대차그룹은 2030년까지 한국에 125조원을 투자할 계획"이라고 말했다.

그는 "이번 투자는 제품 개발뿐 아니라 로보틱스, 모빌리티, 자율주행, 소프트웨어 중심 차량 등 새로운 기술에 집중된다"며 "한국은 현대차가 시장을 주도하고 있는 곳이자, 노하우와 기술, 우수 사례를 세계로 수출하는 기반"이라고 설명했다.

중국 업체들의 저가 공세에 따른 아반떼 가격 경쟁력 우려에 대해서는 단순 가격 경쟁보다 고객 경험이 중요하다고 답했다.

무뇨스 사장은 "우리는 항상 좋은 균형과 윈윈 해법을 찾아야 한다"며 "차는 회사에 수익을 내야 하고 고객과 직원에게도 좋은 제품이어야 한다"고 말했다.

이어 "차량에서 중요한 것은 가격만이 아니라 소유 경험"이라며 "차량이 제공하는 서비스, 잔존가치, 고객에게 제공되는 서비스까지 모두 포함된다"고 강조했다.

호세 무뇨스 현대차 사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 브리핑을 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

그는 "한국에서 현대차를 소유한 고객은 최고의 제품, 최고의 딜러, 경쟁력 있는 가격, 좋은 디자인과 사양, 높은 잔존가치, 최고의 서비스를 경험할 수 있다"며 "결국 고객에게 안심할 수 있는 소유 경험을 제공하는 것이 중요하다"고 말했다.

북미 시장에서 세단 판매가 줄고 있다는 지적에 대해서는 오히려 기회가 있다고 봤다. 일부 경쟁사들이 세단 시장에서 철수했지만, 고금리와 인플레이션, 차량 가격 상승이 이어지면서 합리적인 이동 수단을 찾는 고객이 다시 세단으로 돌아올 수 있다는 판단이다.

무뇨스 사장은 "북미 시장은 계속 진화하고 있다"며 "많은 경쟁사들이 모든 고객이 SUV를 살 것이라고 보고 세단 세그먼트를 떠났지만, 글로벌 위기와 가격 상승, 인플레이션, 고금리 상황에서는 소비자들이 다시 이동 수단의 본질로 돌아온다"고 말했다.

그는 "이 차량을 이용하는 고객들은 보통 통근이 필요하고, 도심에 거주하기 어려워 합리적인 가격의 이동 수단이 필요한 고객들"이라며 "아반떼는 그런 고객들에게 좋은 선택지가 될 수 있다"고 설명했다.

무뇨스 사장은 세단 시장이 과거처럼 급격히 성장하는 구간은 아니지만, 여전히 수요가 존재한다고 봤다. 그는 "이 세그먼트가 더 이상 극적으로 줄어들고 있다고 보지는 않는다"며 "오히려 일부 경쟁사들은 이 시장을 떠난 것을 후회하고 있다"고 말했다.

현대차의 전략은 고가 차량 중심의 단기 수익성보다 고객 여정 전체에 초점을 맞추는 데 있다는 설명도 덧붙였다.

무뇨스 사장은 "많은 기업들은 고소득층을 겨냥한 비싼 차량에 집중해 큰 수익을 내는 것이 최선이라고 생각하지만, 우리는 고객에 집중한다"며 "고객 여정이 매우 중요하다고 믿기 때문"이라고 말했다.

이어 "젊고 자원이 많지 않은 고객에게 좋은 이동 수단을 제공하면 그 고객은 현대차에 오래 머물게 된다"며 "엘란트라에서 시작해 쏘나타, 싼타페, 팰리세이드, 나아가 제네시스까지 이동할 수 있다"고 말했다.

현대차는 신형 아반떼를 통해 엔트리 고객에게도 최신 소프트웨어와 전동화 기반 사용자 경험을 제공한다는 구상이다. SUV 중심 흐름 속에서도 아반떼를 브랜드 충성도를 높이는 핵심 차종으로 활용해 국내외 시장에서 판매 기반을 넓혀간다는 전략이다.

chanw@newspim.com