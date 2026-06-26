부산모빌리티쇼 26일 개막…미래 모빌리티 한자리에

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 올해 25주년을 맞은 부산모빌리티쇼가 자동차 전시를 넘어 육·해·공 모빌리티를 아우르는 미래 융복합 산업 축제로 열린다. 벡스코 전시장뿐 아니라 부산 도심 특별전까지 확대해 관람객 체험 요소를 강화한 것이 특징이다.

2026 부산모빌리티쇼 포스터. [사진=벡스코]

부산시는 벡스코, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합과 함께 '2026 부산모빌리티쇼'를 오는 26일부터 7월 5일까지 부산 해운대 벡스코에서 개최한다고 밝혔다.

올해 행사는 'Moving Tomorrow(내일의 길을 열다)'를 슬로건으로 진행된다. 친환경 자동차부터 첨단 미래 모빌리티까지 산업 변화와 혁신을 한자리에서 선보이는 행사로 운영된다.

행사는 26일 프레스데이를 시작으로 27일부터 일반 관람객에게 공개된다. 전시 공간은 벡스코 제1·2전시장과 야외행사장, 해운대 구남로, 수영구 도모헌 등으로 확대된다. 주말에는 관람객 편의를 위해 운영시간을 오후 6시까지 1시간 연장한다.

국내외 완성차 브랜드 참여도 늘었다. 현대자동차, 기아, 제네시스 등 국내 대표 완성차 브랜드를 비롯해 BMW와 MINI가 참가한다. 글로벌 전기차 브랜드 BYD, 영국 오프로더 브랜드 이네오스 그레나디어, 미국 픽업트럭 브랜드 램도 처음 참가해 다양한 차량과 기술을 선보일 예정이다.

올해 부산모빌리티쇼는 단순 차량 전시를 넘어 미래 모빌리티 산업 전반을 조망하는 페스티벌로 운영된다. 글로벌 완성차뿐 아니라 항공, 해상, 친환경 모빌리티 기업들이 참여해 미래 이동수단의 가능성과 발전 방향을 제시할 계획이다.

도심 특별전도 확대된다. 수영구 도모헌에서는 우리나라 최초 자동차와 가장 오래된 소방차 등 역사적인 차량과 예술품이 전시된다. 해운대 구남로에서는 캠핑카, 레저차량, 튜닝카 등을 주제로 한 특별전이 열린다.

동시 행사도 마련된다. 1주차에는 캠핑과 차박 수요를 겨냥한 '코리아캠핑카쇼'가 열리고, 2주차에는 '오토매뉴팩', '로봇엑스포', '빅테크쇼'가 함께 개최된다. 이를 통해 전장부품, 배터리, 로보틱스 등 첨단 산업 간 융복합 기술 흐름도 확인할 수 있다.

박동석 부산시 첨단산업국장은 "이번 부산모빌리티쇼는 미래 모빌리티 산업의 현재와 미래를 한자리에서 확인할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "국내외 모빌리티 산업의 최신 기술과 트렌드를 직접 체험할 수 있는 행사에 시민 여러분의 많은 관심과 참관을 부탁드린다"고 말했다.

chanw@newspim.com