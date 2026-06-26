[부산 모빌리티쇼] 현대차, 신형 아반떼 세계 최초 공개…SDV 전환 속도

호세 무뇨스 "韓에 125조 투자…AI·SDV·전동화·수소 집중"

8세대 완전변경 아반떼 공개…플레오스 커넥트·글레오 AI 첫 적용

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 2026 부산모빌리티쇼에서 8세대 완전변경 모델인 '디 올 뉴 아반떼'를 세계 최초로 공개했다. 현대차는 신형 아반떼를 통해 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 생성형 인공지능(AI) 기반 사용자 경험을 대중차 영역으로 확대하겠다는 구상이다.

현대차 디 올뉴 아반떼. [사진=이찬우 기자]

현대차는 6 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스데이에서 디 올 뉴 아반떼를 처음 선보였다. 이번 모델은 2020년 7세대 출시 이후 6년 만에 선보이는 완전변경 모델이다.

호세 무뇨스 현대차 사장은 이날 프레스 컨퍼런스에서 "자동차 산업은 빠르게 소프트웨어 정의 차량(SDV) 시대로 이동하고 있다"며 "혁신은 사람들의 일상을 더 풍요롭게 만들 때만 의미가 있다"고 말했다.

이어 "오늘 우리는 글로벌 베스트셀러 중 하나인 올 뉴 아반떼를 통해 이 경험을 훨씬 더 많은 고객들에게 제공하려 한다"며 "아반떼는 현대자동차를 성장시킨 핵심 모델 중 하나"라고 강조했다.

호세 무뇨스 현대차 사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 브리핑을 진행하고 있다. [사진=이찬우 기자]

무뇨스 사장은 한국 시장의 중요성도 강조했다. 그는 "한국은 우리의 고향이며 세계에서 가장 중요한 기준점"이라며 "한국 고객들이 선택하는 것은 내일 전 세계가 선택하게 된다"고 말했다.

현대차그룹의 대규모 국내 투자 계획도 재확인했다. 무뇨스 사장은 "현대자동차그룹은 2030년까지 앞으로 5년 동안 한국에 125조 원을 투자할 것"이라며 "이는 우리의 역사상 최대 규모의 국내 투자"라고 밝혔다. 이어 "이 투자는 인공지능, 소프트웨어 정의 차량, 전동화, 수소 기술 등 미래를 결정할 핵심 기술에 집중될 것"이라고 설명했다.

신형 아반떼는 현대차의 디자인 언어인 '아트 오브 스틸'을 기반으로 낮고 넓은 차체 비율과 스포티한 이미지를 강조했다. 전면부에는 H를 형상화한 'H-엣지 라이팅 주간주행등'을 적용했고, 측면부는 긴 후드와 강인한 펜더를 조합해 역동적인 세단 이미지를 구현했다.

이상엽 현대제네시스글로벌디자인담당 부사장은 "자동차의 본질에 가장 충실한 형태는 세단, 그중에서도 엔진룸과 캐빈, 트렁크가 분리된 트리박스 구조의 세단"이라며 "올 뉴 아반떼는 정통 트리박스 세단의 구조를 바탕으로 스포티하면서도 기능적인 아름다움을 구현하는 데 집중했다"고 말했다.

현대차 디 올 뉴 아반떼. [사진=현대차]

그는 "아반떼가 가진 독보적인 스포티함에 트리박스 구조의 기능적 아름다움을 더해 균형을 드러냈다"며 "철의 강인함과 단단함, 철판이 가진 고유의 텐션을 살려 아트 오브 스틸의 미학을 구현했다"고 설명했다.

차체 크기도 커졌다. 신형 아반떼는 전장 4765mm, 전폭 1855mm, 전고 1425mm, 휠베이스 2750mm로 기존 모델보다 전장과 휠베이스가 각각 55mm, 30mm 늘었다. 전폭도 30mm 넓어져 중형차에 가까운 실내 공간을 확보했다는 게 현대차의 설명이다.

이 부사장은 "1855mm의 전폭과 준중형의 한계를 뛰어넘는 차체 비율을 바탕으로 와이드하고 입체적인 이미지를 구현했다"며 "이 세그먼트에서 쉽게 찾아보기 어려운 강한 펜더 볼륨은 아반떼의 스포티한 이미지를 선명하게 각인시킨다"고 말했다.

후면부에는 전투기에서 영감을 얻은 세로형 테일램프와 범퍼리스 디퓨저 디자인을 적용해 스포티한 이미지를 강조했다. 실내는 도어 암레스트와 센터 콘솔이 운전자를 감싸는 랩어라운드 레이아웃으로 구성됐다. 14.6인치 대형 센터 디스플레이를 중심으로 플레오스 커넥트를 직관적으로 사용할 수 있도록 사용자 환경도 개선했다.

현대차는 신형 아반떼의 상품성도 대폭 강화했다. 주행 성능 개선과 확대된 전폭·휠베이스를 바탕으로 주행 안정감을 높였고, 세단 특유의 정교한 주행 감각을 강화했다.

현대차 디 올 뉴 아반떼. [사진=현대차그룹]

안전 사양도 확대됐다. 신형 아반떼에는 10개 에어백과 차세대 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 페달 오조작 안전 보조 기능 등이 적용됐다. 현대차는 실제 주행 환경에서 운전자와 탑승자를 보다 안전하게 보호할 수 있도록 주행 편의 및 안전 기술을 강화했다고 설명했다.

편의 사양으로는 뱅앤올룹슨 프리미엄 사운드 시스템과 강화된 엔터테인먼트 환경이 적용됐다. 현대차는 신형 아반떼가 기존 준중형 세단에서 기대하기 어려웠던 한 차원 높은 실내 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다.

파워트레인은 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드로 운영된다. 가솔린 2.0 모델은 최고 출력 149마력을 내고, 하이브리드 모델은 시스템 합산 최고 출력 157마력을 확보했다. 하이브리드 모델에는 스마트 회생 제동 3.0, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템, 스테이 모드 등 전동화 특화 기능도 적용됐다.

신형 아반떼의 또 다른 핵심은 디지털 경험 강화다. 현대차는 신형 아반떼에 엔트리 차급 최초로 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 기본 적용했다. 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'도 탑재해 차량 내 사용자 경험을 확장했다.

박민우 현대차그룹 AVD본부장 사장은 "지금까지 자동차는 구매하는 순간 완성되는 제품에 가까웠지만 앞으로의 자동차는 운전자의 사용 방식과 취향을 파악하고 시간이 지날수록 더 나은 경험을 제공하는 방향으로 발전하고 있다"고 말했다.

플레오스 커넥트는 차량 설정과 서비스, 솔루션을 운전자가 보다 쉽게 사용할 수 있도록 돕는 시스템이다. 사용자가 질문하면 원하는 설정 화면으로 바로 안내하고, 필요한 기능을 자연스럽게 실행하는 방식이다. 현대차는 이를 통해 사용자가 기능을 익히는 방식에서 차가 사용자를 이해하고 반영하는 방식으로 차량 경험이 전환된다고 설명했다.

박민우 현대차그룹 AVP 본부장이 26일 부산모빌리티쇼에서 브리핑을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

플레오스 커넥트의 핵심 축은 앱마켓과 글레오 AI다. 앱마켓은 차량 안에서 활용할 수 있는 기능과 서비스를 사용자가 필요에 따라 선택하고 확장할 수 있는 개방형 플랫폼이다. 다양한 파트너사가 참여해 콘텐츠와 서비스를 제공하고, 사용자는 자신의 취향에 맞게 차량 사용 방식을 구성할 수 있다.

글레오 AI는 차량 내 기능과 서비스를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 돕는 차량용 생성형 AI다. 단순 음성 명령을 넘어 차량 설정, 차량 매뉴얼, 실시간 정보 등을 찾아 전달하고, 사용자의 습관과 상황을 바탕으로 필요한 기능을 제안하는 방향으로 발전한다.

현대차는 플레오스 커넥트를 통해 차량이 출고 시점의 상태에 머무르지 않고, 사용 과정에서 쌓이는 데이터와 피드백, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 지속 진화하는 구조를 만들겠다는 계획이다. 신형 아반떼는 이러한 변화가 실제 고객 일상 속에서 구현되는 첫 대중 모델이라는 점에서 의미가 크다.

현대차는 이번 부산모빌리티쇼에서 신형 아반떼를 비롯해 더 뉴 그랜저, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 아이오닉 9, 코나 일렉트릭, 스타리아 라운지 EV, 넥쏘 등 총 8종 12대를 전시한다. 플레오스 커넥트 체험존과 전동화 라인업 전시를 통해 미래 모빌리티 방향성도 함께 제시한다.

무뇨스 사장은 "올 뉴 아반떼는 고객들이 원하는 아름다운 디자인, 높은 품질, 뛰어난 안전성, 우수한 연비, 일상에서 중요한 기술과 기능을 제공한다"며 "이것이 평생 고객을 만드는 방법"이라고 말했다.

chanw@newspim.com