[부산 모빌리티쇼] 기아 PV5, 7인승부터 하이루프까지…현장 맞춤형 EV로 확장

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PV5 7인승·프라임·카고 하이루프 공개

송호성 "2030년까지 PBV 포함 EV 14종 확대"

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 2026 부산모빌리티쇼에서 목적기반차량(PBV) PV5 신규 라인업을 공개하며 전동화 모빌리티 확장에 속도를 낸다. 승용과 물류, 프리미엄 이동, 생활 서비스까지 아우르는 모델을 선보이며 PBV를 단순 차량이 아닌 산업별 맞춤형 플랫폼으로 키우겠다는 구상이다.

기아는 26일 부산 벡스코에서 열린 2026 부산모빌리티쇼 프레스데이에서 PV5 패신저 7인승, PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 신규 라인업 3종을 공개했다. 기아는 이번 전시를 통해 EV 풀라인업과 PBV 활용 모델, 산업별 협업 사례를 함께 선보이며 전동화 모빌리티 사업 방향성을 제시했다.

송호성 기아 사장(왼쪽 세번째)와 주요 임원진이 26일 부산모빌리티쇼에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=이찬우 기자]

송호성 기아 사장은 이날 발표에서 "지난 5년 기아가 걸어온 길은 선언을 실행으로 바꾸는 과정이었다"며 "지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더라는 비전 아래 고객을 모든 사업의 중심에 두고 브랜드, EV, PBV, ESG 등 전 부문에서 변화를 이끌어 왔다"고 말했다.

기아는 2021년 첫 전용 전기차 EV6 출시를 시작으로 EV9, EV3, EV4, EV5 등 전기차 라인업을 확대해 왔다. 송 사장은 "기아는 2021년 글로벌 EV 시장에서 7만7000대를 판매한 데서 2025년 23만8000대까지 성장했다"며 "210%의 의미 있는 성장률을 기록했다"고 말했다.

글로벌 수상 성과도 강조했다. 기아 EV6는 2022년 유럽 올해의 차, EV9은 2024년 세계 올해의 차, EV3는 2025년 세계 올해의 차를 수상했다. PV5도 2026년 세계 올해의 밴에 선정되며 상품성을 인정받았다는 설명이다.

송호성 기아 사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

송 사장은 "기아는 2030년까지 PBV 3종을 포함해 총 14개 모델로 전기차 라인업을 확장할 계획"이라며 "차세대 EV 플랫폼을 기반으로 상품성과 품질을 고도화하고, 화성 EVO 플랜트를 포함한 지역별 특화 거점을 통해 공급망을 최적화하겠다"고 말했다.

기아는 PV5를 기점으로 '퍼스널라이즈 모빌리티 브랜드' 전환을 본격화한다. PV5에 이어 PV7과 PV9을 순차적으로 선보이고, 40가지 이상의 바디 타입으로 고객과 산업별 수요에 대응할 계획이다.

송 사장은 "상용차 시장의 경계를 넘어 차량이 아닌 플랫폼으로 확장하겠다는 것이 기아의 방향"이라며 "향후 제공하는 모든 상품과 서비스는 퍼스널라이즈 모빌리티 경험을 담아낼 것"이라고 강조했다.

자율주행과 소프트웨어 중심 차량(SDV), 로보틱스 전략도 함께 제시했다. 기아는 2027년 차세대 아키텍처를 적용한 SDV를 개발하고, 2029년 초에는 도심 주행이 가능한 레벨 2++ 수준의 자율주행 기능을 구현한다는 계획이다. 로보틱스 분야에서는 보스턴다이내믹스의 로봇 기술력, 구글 딥마인드의 AI, 현대차그룹 제조 생태계 시너지를 바탕으로 생산 공장 혁신을 추진한다.

정원정 기아 부사장이 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆"전기차는 일부 선택 아닌 누구나 선택할 차"

정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 국내 전기차 시장에서 기아의 역할을 강조했다. 그는 "더 이상 전기차는 앞선 기술을 즐기는 일부의 선택이 아니다"며 "누구나 부담 없이 자연스럽게 선택할 수 있는 차, 기아는 바로 그 길을 만들어 가고 있다"고 말했다.

기아는 전기차 구매 부담 완화와 사후 관리 강화에도 나서고 있다. 고전압 배터리 부분 수리 거점을 확대하고 전문 정비 인력을 추가 확보했으며, 중고 전기차를 안심하고 선택할 수 있도록 국내 최초로 5개 등급 체계의 중고 EV 종합 품질 등급제를 도입했다.

정 부사장은 "기아는 구매부터 사용, 중고차에 이르는 EV 생태계 안에서 전기차의 전 여정을 케어해 고객 편의성을 높이겠다"고 말했다.

국내 판매 성과도 제시했다. 기아는 올해 1월부터 5월까지 국내에서 전 차종 기준 전년 동기 대비 5% 증가한 24만1271대를 판매했다. 이 가운데 전기차는 5월까지 역대 최다인 6만12대를 기록하며 지난해에 이어 5개월 연속 국내 전기차 판매 1위를 달성했다.

특히 EV3, EV5, PV5 등 3개 모델이 각각 누적 판매 1만대 이상을 기록해 '트리플 1만대 클럽'에 도달했다. 기아의 전기차 판매는 전년 동기 대비 157% 성장했다.

정 부사장은 "기아 EV는 이제 승용을 넘어 모빌리티 활용의 새로운 영역으로 나아가고 있다"며 "그 중심에는 PV5가 있다"고 말했다.

(왼쪽부터) '2026 부산모빌리티쇼' 기아관에 전시된 PV5 프라임, PV5 카고 하이루프, PV5 패신저 7인승(2-2-3). [사진=이찬우 기자]

◆PV5 3종 공개…7인승·프라임·카고 하이루프

기아가 이번에 공개한 PV5 신규 라인업은 패신저 7인승, 프라임, 카고 하이루프 등 3종이다.

PV5 패신저 7인승은 기존 5인승 대비 2명이 더 탑승할 수 있는 다인승 모델이다. 시트는 2-2-3 구조로 구성됐다. 3열 승하차 편의성을 높이기 위해 2열 시트를 한쪽으로 배치했고, 단순히 좌석 수만 늘리는 데 그치지 않고 모든 승객이 편안함을 느낄 수 있는 실사용성에 초점을 맞췄다.

후석 승객을 위한 공조 시스템, 운전석에서도 조작할 수 있는 후석 열선 시트, 충전용 USB C타입 단자 등 편의사양도 적용했다. 기아는 패밀리카, 렌터카, 셔틀버스 등 다양한 다인승 이동 수요에 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

PV5 프라임은 패신저 기반 첫 컨버전 모델이다. 기존 패신저 5인승으로는 충족하기 어려웠던 프리미엄 2열 이동 경험에 집중했다. 후석 독립 시트에는 릴렉션 모드, 레그레스트, 통풍 기능 등을 적용해 이동 중 편안함을 높였다.

외관에는 전후면 스키드 플레이트와 휠에 고급스러운 블랙 디자인을 적용했고, 프라임 전용 엠블럼으로 차별화했다. 기아는 프라임이 프리미엄 이동 경험을 원하는 고객에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대하고 있다.

PV5 카고 하이루프는 밴형 전기화물차 수요 확대와 작업 방식 변화에 맞춰 개발된 모델이다. 기존 카고 롱 대비 실내 높이를 295mm 더 확보해 차량 내부에서 180cm 장신의 사용자도 허리를 굽히지 않고 업무를 처리할 수 있도록 했다.

운전석과 적재 공간을 직접 연결하는 워크스루 기능도 적용했다. 반복 작업이 많은 물류·배송 현장에서 작업 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.

기아는 향후 택시와 수요응답형 모빌리티용 패신저, 소상공인을 위한 전용 탑차, 아웃도어·레저 특화 컨버전 모델 등으로 PV5 라인업을 지속 확대할 계획이다.

조성우 의식주컴퍼니 대표가 26일 부산모빌리티쇼에서 발표를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆런드리고 "PV5, 움직이는 생활 인프라 가능성"

기아는 PV5의 산업별 활용 가능성을 보여주기 위해 외부 파트너와의 협업 사례도 소개했다. 이날 무대에는 비대면 모바일 세탁 서비스 런드리고를 운영하는 조성우 의식주컴퍼니 대표가 참석해 PV5 기반 서비스 확장 가능성을 설명했다.

조 대표는 "과거에는 고객이 움직였지만 지금은 서비스가 고객에게 온다"며 "런드리고가 제공하는 모바일 세탁 서비스는 세탁 서비스와 스마트팩토리, 물류 배송, AI와 IT가 결합된 런드리테크 산업"이라고 말했다.

그는 "세탁 비즈니스에서 세탁 기술 개발도 중요하지만 수거 배송 최적화도 고객 만족도의 핵심"이라며 "고도화된 공간 활용성을 가진 PV5가 런드리고의 수거와 배송 최적화를 위한 하나의 플랫폼이 될 수 있겠다고 봤다"고 말했다.

이어 "수거할 세탁물과 배송할 세탁물의 공간 분리, 드라이클리닝과 일반 세탁물의 공간 분리, 배송 루트에 따라 세탁물을 자동으로 찾아주는 기능 등 다양한 시도를 해볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

조 대표는 PV5가 세탁 서비스를 이동형 생활 인프라로 확장할 수 있다고 평가했다. 그는 "모빌리티 안에 세탁소를 넣는 것은 또 하나의 세탁 비즈니스 혁신이 될 것"이라며 "세탁소가 고객을 기다리는 것이 아니라 고객의 생활 속으로 들어가 필요한 순간과 장소에서 서비스가 완성되는 미래를 그려볼 수 있다"고 말했다.

부산모빌리티쇼에 전시된 기아 PV5 협업 모델. [사진=이찬우 기자]

◆EV·PBV 아우른 전동화 경험 확대

기아는 이번 부산모빌리티쇼에서 EV 갤러리, PBV 빌리지, PV5 파트너스 존 등 3개 전시 공간을 구성했다. EV 갤러리에서는 EV3, EV4 GT, EV5, EV6 GT, EV9과 비전 메타투리스모를 전시한다.

PBV 빌리지에는 PV5 신규 모델 3종과 아이스크림 트럭, 어린이 통학차량 등 PV5 기반 협업 모델을 선보인다. PV5 파트너스 존에서는 AI순찰차, 이동형 펫 팝업 스토어, 모바일 뱅크, 바이크 수송차 등 산업별 활용 사례를 소개한다.

기아는 더핑크퐁컴퍼니의 글로벌 IP '베베핀'과 협업한 포토존, 공연, 굿즈, 브랜디드 콘텐츠를 운영하고, 벤앤제리스와 협업한 아이스크림 트럭도 선보인다. 부산의 유명 브랜드인 이재모피자, 웨이브온 커피와 연계한 EV 시승 프로그램도 운영한다.

기아 관계자는 "이번 부산모빌리티쇼에서는 EV와 PBV를 아우르는 전동화 전략과 고객 맞춤형 모빌리티 방향을 소개할 계획"이라며 "차량 전시를 넘어 다양한 체험 프로그램과 라이프스타일 제안을 통해 고객과의 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com