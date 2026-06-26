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[부산 모빌리티쇼] 벡스코 달군 신차 전쟁…미래차부터 튜닝카까지 한눈에 (르포)

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  • 부산모빌리티쇼가 26일 개막해 전기차·AI·오프로더·튜닝카 등 다양한 모빌리티를 한 전시장에 모았다.
  • 현대차·기아·제네시스·BMW·MINI·BYD는 전동화와 소프트웨어·고성능 전략을 앞세워 미래차 경쟁 구도를 뚜렷이 했다.
  • 이네오스·램·튜닝카·레이싱 바이크 등 비주류 모빌리티가 '타는 재미'와 취향을 더하며 행사를 모빌리티 문화 전반으로 확장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아반떼·PV5·씨라이언 6 DM-i 공개
이네오스·램·튜닝카도 관람객 눈길

[부산=뉴스핌] 이찬우 기자 = "전기차와 인공지능, 오프로더와 튜닝카까지 한 공간에 모였다."

26일 부산 벡스코 제1전시장에 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 화려한 전기차 무대였다. 하지만 발걸음을 옮길수록 풍경은 달라졌다. 신형 아반떼와 BYD의 플러그인 하이브리드(PHEV), 기아의 목적기반차량(PBV) 옆에는 오프로더와 픽업트럭, 튜닝카와 레이싱 바이크가 함께 서 있었다.

2026 부산모빌리티쇼가 열리는 부산 벡스코 외관에 행사 안내물이 걸려 있다. [사진=이찬우 기자]

올해 부산모빌리티쇼의 분위기는 단순한 신차 전시를 넘어섰다. 현대차·기아·제네시스, BMW·MINI, BYD 등 주요 브랜드는 전동화 전략을 전면에 내세웠고, 이네오스 그레나디어와 램 등 신규 참가 브랜드는 오프로더와 픽업트럭으로 현장 분위기를 바꿨다. 한쪽에서는 튜닝카와 레이싱 바이크, 캠핑·레저 차량이 관람객의 발길을 붙잡았다.

올해 행사는 'Moving Tomorrow'를 슬로건으로 26일 프레스데이를 시작으로 7월 5일까지 열린다. 친환경차부터 목적기반차량(PBV), 고성능차, 레저·튜닝카, 이륜차까지 전시 범위가 넓어지면서 모빌리티쇼라는 이름에 걸맞은 복합 전시 성격이 강해졌다.

현대차 디 올뉴 아반떼. [사진=이찬우 기자] 현대차 디 올 뉴 아반떼. [사진=이찬우 기자]

◆현대차그룹, 아반떼·PV5·마그마로 안방 무대 장악

가장 많은 관심이 몰린 곳은 현대차그룹 부스였다. 현대차는 8세대 완전변경 모델인 '디 올 뉴 아반떼'를 세계 최초로 공개했다. 전시장 무대에 오른 신형 아반떼는 낮고 넓어진 차체와 각진 인상을 앞세워 기존 준중형 세단과 다른 분위기를 냈다.

현대차는 이번 아반떼를 단순한 세대교체 모델이 아닌 소프트웨어 중심 차량(SDV) 대중화의 출발점으로 소개했다. 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'를 적용해 엔트리 차급에서도 최신 디지털 경험을 제공하겠다는 구상이다.

(왼쪽부터) '2026 부산모빌리티쇼' 기아관에 전시된 PV5 프라임, PV5 카고 하이루프, PV5 패신저 7인승(2-2-3). [사진=이찬우 기자]

기아 부스에서는 PV5가 전면에 섰다. 기아는 PV5 패신저 7인승, PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 신규 라인업을 공개하며 PBV 확장 전략을 강조했다. 전시장에는 승용형 모델뿐 아니라 산업 현장과 생활 서비스에 맞춘 다양한 활용 사례가 배치됐다.

PV5는 단순한 전기 밴보다 '움직이는 플랫폼'에 가까웠다. 7인승 모델은 셔틀과 패밀리카 수요를 겨냥했고, 프라임은 프리미엄 2열 이동 경험에 초점을 맞췄다. 카고 하이루프는 물류·배송 현장에서의 작업 효율성을 강조했다.

제네시스 GMR-001 하이퍼카. [사진=이찬우 기자]

제네시스는 분위기를 완전히 바꿨다. 고성능 프로그램 '마그마'를 전면에 내세우며 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 공개했다.

전동화와 실용성을 강조한 현대차·기아와 달리 제네시스는 모터스포츠와 고성능 럭셔리 이미지를 앞세워 브랜드의 다음 10년을 보여줬다.

(왼쪽부터) 디 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨, 더 뉴 BMW iX3, BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션, BMW M 1000 RR. [사진=이찬우 기자]

◆BMW·BYD도 전동화 공세…프리미엄과 가격 경쟁력 맞붙어

수입차 브랜드 중에서는 BMW 그룹 코리아와 BYD의 존재감이 컸다.

BMW 부스에서는 더 뉴 BMW iX3와 7시리즈 한정판, MINI JCW 모델 등이 관람객을 맞았다. 한상윤 BMW 그룹 코리아 대표이사 사장이 무대에 올라 브랜드 전략을 설명하는 동안 부스 주변에는 취재진이 몰렸다.

BMW는 노이어 클라쎄 기반 전기차 iX3를 통해 프리미엄 전기차 기술을 강조했다. 동시에 MINI는 JCW 고성능 라인업을, BMW 모토라드는 M 1000 RR 등 고성능 바이크를 내세우며 전동화와 고성능 이미지를 동시에 가져갔다.

26일 부산모빌리티쇼에서 공개된 BYD 씨라이언 6 DM-i. [사진=이찬우 기자]

BYD 부스는 이번 행사의 또 다른 관전 포인트였다. BYD코리아는 국내 첫 하이브리드 모델인 씨라이언 6 DM-i를 공개하고 3750만원에 사전계약을 시작했다.

전기차처럼 조용하게 달리면서도 장거리 주행 부담을 줄인 플러그인 하이브리드(PHEV)를 앞세워 국내 친환경차 시장 공략을 본격화했다.

BYD는 단순히 전기차 브랜드로만 보이지 않겠다는 메시지를 분명히 했다. 승용 전기차와 PHEV, 상용 전동화 모델을 함께 전시하며 전동화 포트폴리오를 넓히는 모습이었다.

현대차그룹이 안방 무대를 지키는 가운데 BYD가 가격과 기술을 앞세워 존재감을 키우는 구도도 뚜렷했다.

2026 부산모빌리티쇼 이네오스 그레나디어 부스에 전시된 오프로더 차량. [사진=이찬우 기자]

◆오프로더·픽업트럭·튜닝카…전시장 분위기 넓힌 비주류의 존재감

올해 부산모빌리티쇼가 달라 보인 이유는 완성차 브랜드만으로 설명되지 않았다.

전시장 한쪽에는 영국 오프로더 브랜드 이네오스 그레나디어가 자리했다. 대형 스크린 앞에 전시된 그레나디어는 투박한 차체와 직선적인 디자인으로 전동화 모델들 사이에서 오히려 강한 존재감을 냈다.

2026 부산모빌리티쇼 램 부스에 전시된 대형 픽업트럭. [사진=이찬우 기자]

램 부스도 시선을 끌었다. 대형 픽업트럭은 미국 라스베이거스를 연상시키는 배경과 함께 전시돼 정통 내연기관 기반 레저·상용 수요를 상징하는 듯했다.

전기차와 하이브리드 중심의 부스들 사이에서 램과 이네오스는 '다른 이동의 취향'을 보여주는 공간이었다.

2026 부산모빌리티쇼 한국자동차튜너협회 부스에 전시된 오프로드 튜닝 차량과 커스텀카. [사진=이찬우 기자] 2026 부산모빌리티쇼 튜닝카 전시 구역에 전시된 닛산 GT-R 기반 커스텀 차량. [사진=이찬우 기자]

튜닝카 구역은 완성차 부스와 또 다른 열기를 만들었다.

한국자동차튜너협회 부스에는 차체를 낮추고 와이드 보디킷을 적용한 세단과 SUV, 강렬한 색상의 스포츠카가 줄지어 섰다. 녹색 닛산 GT-R 튜닝카 앞에서는 관람객들이 발걸음을 멈추고 사진을 찍었다.

2026 부산모빌리티쇼 이륜차 전시 구역에 레이싱 바이크와 커스텀 바이크가 전시돼 있다. [사진=이찬우 기자]

바이크 전시 구역도 볼거리를 더했다. 레이싱 머신과 클래식한 색상의 슈퍼바이크, 커스텀 바이크가 넓은 공간을 채웠다.

자동차 중심 전시에서 벗어나 이륜차와 모터스포츠 문화까지 함께 보여주는 구성은 올해 행사의 폭을 넓혔다.

2026 부산모빌리티쇼 프레스데이 현장에 취재진과 업계 관계자들이 몰려 있다. [사진=이찬우 기자]

◆미래차와 취향의 모빌리티가 공존한 부산

현장을 둘러보면 올해 부산모빌리티쇼의 성격은 분명했다. 한쪽에서는 현대차가 아반떼에 AI와 SDV를 입혔고, 기아는 PV5로 모빌리티 플랫폼의 가능성을 제시했다. 제네시스는 마그마를 통해 모터스포츠로 향했고, BMW와 BYD는 각자의 방식으로 전동화 주도권을 강조했다.

다른 한쪽에서는 이네오스, 램, 튜닝카, 바이크가 관람객에게 '타는 재미'와 '소유의 취향'을 보여줬다. 전동화와 소프트웨어, 고성능, 레저, 튜닝이 한 전시장 안에서 섞이면서 부산모빌리티쇼는 완성차 브랜드의 신차 발표장을 넘어 모빌리티 문화 전반을 보여주는 행사로 확장되는 모습이었다.

전동화 전환이 완성차 업계의 큰 흐름이라면, 올해 부산 현장은 그 흐름 위에 각 브랜드의 생존 전략과 소비자의 취향이 동시에 얹힌 무대였다.

chanw@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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