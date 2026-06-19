LG CNS, 두산과 미래사업 동맹…AI부터 데이터센터까지

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디지털트윈 기반 제조 혁신 추진…물류 사업 협력도 검토

양사 전담 협의체 구성…글로벌 시장 공략 가속

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS와 ㈜두산이 인공지능(AI), 로봇, 데이터센터, 클라우드 등 미래 사업 분야에서 협력에 나선다.

LG CNS는 지난 18일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 ㈜두산과 '인공지능 전환(AX)·로봇 전환(RX)·데이터센터 및 클라우드 신사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

유승우 ㈜두산 사장(왼쪽)과 현신균 LG CNS 사장이 18일 업무협약식 이후 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=LG CNS]

양사는 협약 체결 후 1개월 내 사업협력추진체를 구성해 구체적인 협력 방안을 마련할 계획이다.

AX 분야에서는 LG CNS의 에이전틱 AI 플랫폼 '에이전틱웍스'를 활용해 두산의 AI 경쟁력 강화와 사업 로드맵 수립을 지원한다. RX 협력도 추진한다.

데이터센터·클라우드 분야에서는 두산의 IT 인프라 고도화와 수소연료전지 활용 방안을 검토한다.

이와 함께 디지털트윈 기반 제조 AX, 친환경 모빌리티 물류 사업 등에서도 협력할 예정이다.

유승우 ㈜두산 사장은 "첨단소재, 에너지 분야에서 쌓아온 ㈜두산의 고도화된 기술력과 LG CNS의 AX 역량을 결합해 글로벌 시장을 선도할 차세대 비즈니스 모델을 구축하겠다"고 말했다.

현신균 LG CNS 사장은 "제조 현장의 AI 설비 예측부터 로봇을 활용한 산업 혁신까지 실제 사업화로 이어지는 협력 성과를 빠르게 만들어내겠다"고 전했다.

syu@newspim.com