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'교육부터 마케팅까지'…LG CNS, 중소 제조기업 AI 전환 지원

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AI 핵심 요약

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  • LG CNS가 17일 중기중앙회와 중소 제조기업 AI 전환 지원에 나섰다.
  • 2년간 42억원을 투입해 기술·교육·유통마케팅을 돕기로 했다.
  • 제조 데이터 체계화와 해외진출, 광고 효율화도 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술·교육·마케팅 3개 분야서 2년간 42억 원 규모 지원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 중소기업중앙회와 손잡고 중소 제조기업의 인공지능(AI) 전환을 지원하기로 했다.

LG CNS는 17일 서울 여의도 중기중앙회에서 '중소기업 AI 확산을 위한 대·중소 상생협력 모델 발굴 업무협약'을 체결했다. 2년간 총 42억원 규모의 지원을 통해 중소 제조기업의 AI 도입을 돕는다. 지원은 기술, 교육, 유통·마케팅 3개 분야에서 이뤄진다.

LG CNS CEO 현신균 사장(앞줄 오른쪽 두번째)과 중소기업중앙회 김기문 회장(앞줄 오른쪽 세번째) 등 주요 참석자들이 17일 업무협약식 이후 기념 사진을 촬영하고 있는 모습. [사진=중소기업중앙회]

기술 지원은 제조 현장의 데이터 수집부터 AI 모델 개발·적용, 시스템 통합까지 전 과정을 담당한다. LG CNS는 제조실행시스템(MES)과 통계적 공정관리(SPC), 제조 특화 거대언어모델(LLM)을 결합한 '매뉴팩처링 AI 스타터 패키지'를 구축했다. 작업 표준서와 설비 매뉴얼 등을 디지털화하고 자연어 기반의 의사결정 체계를 구현해 중소기업의 데이터 체계화와 인력난 해소를 지원한다.

교육 부문에서는 중소기업 CEO를 포함한 경영진을 대상으로 AI 이해도를 높이는 교육을 운영한다. 기업별 핵심 문제를 정의한 뒤 실제 실행계획까지 도출하는 교육과 컨설팅을 함께 제공한다.

유통·마케팅 지원은 AI와 수학적 최적화 기반의 디지털 마케팅 플랫폼을 활용한다. 중소기업 100개사의 해외 시장 진출을 위해 아마존에 특화된 'LG 옵타펙스'를 제공해 글로벌 유통 플랫폼 입점을 돕는다. 국내 시장에서는 마케팅 최적화 플랫폼 'MOP'를 활용해 네이버 쇼핑 등의 광고 효율을 높인다.

LG CNS와 중기중앙회는 지원 대상 중소기업 발굴에 착수할 예정이다.

kji01@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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