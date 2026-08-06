아모레퍼시픽 에스트라, 유로모니터 선정 '한국 1위 더마 브랜드'

AI 핵심 요약beta
- 에스트라가 6일 유로모니터 집계로 국내 더마 스킨케어 판매 1위를 차지했다
- 대표 제품 아토베리어365 크림은 5초마다 1개 판매되고 2년 연속 올리브영 크림 1위를 했다
- 에스트라는 미국·유럽 세포라 등 글로벌 판매 채널을 확대하며 세계적 더마 브랜드로 성장 추진 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 =아모레퍼시픽의 정통 더마 브랜드 에스트라가 글로벌 마켓 인텔리전스 기업 유로모니터 인터내셔널 집계 결과 '대한민국 판매 1위 더마코스메틱 스킨케어 브랜드'에 선정됐다.
대표 제품 아토베리어365 크림은 민감 피부를 위한 장벽 보습 케어 솔루션으로 최근 5초마다 1개씩 판매될 만큼 높은 판매량을 기록하고 있으며, 2년 연속 올리브영 어워즈 크림 카테고리 1위를 수상했다.
에스트라는 국내 성장세를 발판 삼아 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 일본, 베트남, 태국 등 아시아 주요 시장에 이어 지난해 미국 세포라 입점을 시작으로 캐나다, 호주, 중국, 올해는 유럽 주요 시장까지 판매 채널을 확대했다. 유럽 세포라에서는 19개국 약 860개 매장에 제품을 선보이며 현지 소비자 접점을 빠르게 넓히고 있다.
에스트라 관계자는 "이번 유로모니터 집계로 에스트라가 대한민국 대표 더마 스킨케어 브랜드로 인정받아 뜻깊게 생각한다"며 "글로벌 시장으로 확대해 세계적 더마 브랜드로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com