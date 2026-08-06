삼성E&A, 공식 캐릭터 출시 1주년 행사..."소통·공감 가치 전파"

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A는 6일 캐릭터 1주년 행사를 했다
- 행사에서 캐릭터 활용 사례 공유와 나눔을 했다
- 캐릭터를 소통 창구로 확장해 조직문화에 쓰겠다
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실물 굿즈 전시 및 기부 캠페인·소아암 환아 기부금 전달 행사
미어캣 형상화한 애디·에니와 앵무새 캐릭터 세이디
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A는 6일 서울 강동구 상일동 글로벌엔지니어링센터(GEC)에서 회사 공식 캐릭터 '애디(Addie)·에니(Eannie)·세이디(Saydi)' 탄생 1주년 기념 행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 1년간 캐릭터 활용 우수 사례를 임직원과 공유해 실무 활용도를 높이고, 캐릭터 본연 가치인 소통과 공감을 재조명하기 위해 마련됐다.
행사장에는 다양한 캐릭터 실물 굿즈가 전시됐고, 포토월과 축하 메시지 보드도 세워졌다. 임직원 경품행사와 정기 기부 캠페인, 소아암 환아 기부금 전달 등 나눔 이벤트를 진행해 사회공헌 활동도 이뤄졌다.
삼성E&A는 지난해 8월 EPC 기업 이미지에서 벗어나 미래지향적인 에너지 테크 솔루션 기업으로 도약하고, 디지털 네이티브 세대와 소통을 위해 캐릭터 3종 애디, 에니, 세이디를 선보였다.
애디와 에니는 사막에서 서식하며 사회적 유대감과 협동심, 뛰어난 안전 감각으로 무리를 지키는 미어캣을 모티브로 했다. 책임감이 강하고 침착한 성격, 창의적이고 밝은 성격을 가진 엔지니어를 형상화했다.
안전 브랜드 S.A.Y에서 이름을 따온 앵무새 캐릭터 세이디는 넓은 시야와 민첩한 움직임으로 현장 곳곳의 안전과 품질을 살피는 모습을 담았다.
삼성E&A는 이들 캐릭터를 회사 핵심가치를 알리는 홍보대사이자 유연한 조직문화를 만드는 소통의 아이콘으로 만들었다.
사내 메신저용 이모티콘을 개발하고 현장 안전 캠페인과 가족 초청 행사에 캐릭터를 활용해 긍정적인 조직문화 조성에 힘썼다. 세 캐릭터는 국내외 프로젝트 현장에서 회사의 핵심 가치인 안전을 알리고, 글로벌 콘퍼런스와 업무협약식에도 등장해 회사의 정체성과 핵심 가치를 알리는 역할을 했다.
삼성E&A는 안전·품질 관리와 교육, 조직문화 등 사내 업무 영역에서 캐릭터를 임직원과 소통 창구로 활용할 계획이다. 채용과 브랜드 커뮤니케이션 영역에서도 적용해 회사의 핵심 가치를 전달하도록 할 예정이다.
삼성E&A 관계자는 "이번 행사는 지난 1년간 임직원과 성장해 온 애디, 에니, 세이디의 의미를 되새기고 나눔의 가치를 함께 실현하는 자리"라면서 "앞으로 캐릭터를 매개로 한 소통과 공감의 조직문화를 지속적으로 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com