에스오에스랩·LG CNS, 북미 스마트시티 인프라 공략

LG CNS IOC 솔루션에 라이다 기술 접목

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에스오에스랩이 LG CNS와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 북미 스마트 인프라 시장 공략에 나선다고 19일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 북미 시장의 스마트시티, 도시 교통 및 보안 인프라 고도화 사업을 공동 추진한다. 에스오에스랩은 LG CNS의 글로벌 네트워크를 활용해 라이다 인프라 솔루션의 북미 시장 진출을 추진하고, LG CNS는 스마트교통 분야에 특화된 통합운영센터(IOC) 솔루션에 에스오에스랩의 라이다 기술을 접목해 북미 지역에 최적화된 솔루션을 개발한다. IOC는 도시 내 교통·안전·인프라 데이터를 통합 관제·운영하는 솔루션이다.

에스오에스랩의 인프라 솔루션은 고성능 3D 고정형 라이다와 AI 객체 인지 기술을 결합한 지능형 시스템을 기반으로 한다. 에스오에스랩은 한국공항공사와 한국도로공사에 '라이다 활용 주차 안내 시스템(LPGS)'과 '라이다 활용 유동량 혼잡도 관리 시스템(LCAS)'을 납품한 실적을 보유하고 있다.

김태상 LG CNS 스마트시티사업 담당(왼쪽)과 정지성 에스오에스랩 대표. [사진=에스오에스랩]

에스오에스랩은 현재 스마트 인프라, 스마트 팩토리(디지털 트윈), 자율주행, 로보틱스를 중심으로 라이다 사업을 확장하고 있다.

에스오에스랩 관계자는 "LG CNS의 글로벌 영업망과 IT 역량을 통해 북미 전역의 주요 인프라 현장에서 당사의 지능형 라이다 시스템을 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com