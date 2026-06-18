한국투자증권, 19일 여의도서 멕시코전 거리응원 행사 개최

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'더 넓게, 더 안전하게, 더 풍성하게' 시민 편의 및 현장 지원 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 대한민국 축구 국가대표팀 조별리그 2차전을 기념해 거리응원 행사를 개최한다.

18일 한국투자증권은 오는 19일 서울 여의도 본사 앞 야외 광장 'KIS SQUARE'에서 거리응원 행사를 진행한다고 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 지난 12일 열린 조별리그1차전 거리응원에는 예상 인원을 크게 웃도는 규모의 시민들이 참석해 뜨거운 응원 열기를 함께했다. 한국투자증권은 시민들의 호응과 현장 의견을 반영해 이번 멕시코전 응원행사를 '3더(More)' 콘셉트로 업그레이드해 운영할 계획이다.

오는 19일 서울 여의도 한국투자증권 본사 앞에서 열리는 대한민국 축구 국가대표팀 조별리그 2차전(vs 멕시코) 응원 행사는 1차전에 비해 응원구역을 확대하고, 대형 LED TV도 추가 설치하여 개최된다. [사진=한국투자증권]

먼저 '더 넓게(Space)' 응원할 수 있도록 기존 본사 앞 광장을 넘어 전방 3개 차로까지 응원구역을 확대한다. 본사 맞은편 도로에는 별도의 스탠딩 응원 공간을 조성해 총 3개 응원 존을 운영하며, 사각지대 최소화를 위해 대형 LED TV도 추가 설치한다.

'더 안전하게(Safety)' 운영하기 위해 안전요원과 의료 인력을 확대 배치한다. 응원 구역별 진입, 출입 동선을 분리해 혼잡을 최소화하고, 유관기관과 긴밀한 협조 체계를 구축해 안전 관리에 만전을 기할 계획이다.

또한 '더 풍성하게(Support)' 즐길 수 있도록 응원 굿즈와 쿨링 아이템, 푸드트럭, 무료 식음료 및 기념품 물량도 대폭 확대해 시민을 맞이할 예정이다.

한국투자증권 관계자는 "1차전 이후 시민들께서 보내주신 성원과 현장 의견을 적극 반영해 공간, 안전, 편의 지원 전반을 업그레이드했다"며 "KIS SQUARE가 단순한 응원 장소를 넘어 시민과 함께 호흡하는 여의도 대표 문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 안전하고 즐거운 환경을 준비하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com