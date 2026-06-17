한국투자증권, 삼성전자·SK하이닉스 등 ELW 558종목 신규 상장

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 주식워런트증권(ELW) 558종목을 신규 상장한다.

17일 한국투자증권에 따르면 이번 상장 종목은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 72종목과 삼성전자, SK하이닉스, 현대오토에버, LG전자 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 486종목이다.

[사진=한국투자증권]

ELW는 개별 주식 또는 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산의 상승을 예상할 경우 콜 ELW, 하락을 예상할 경우 풋 ELW에 투자하는 방식이다. 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 때는 만기 시 원금 100%까지 손실이 발생할 수 있다.

ELW 거래를 위해서는 투자성향 진단 및 사전 투자자 교육 이수가 필요하다. 또한 신규 고객 기준 최소 1500만원의 기본예탁금 조건을 충족해야 한다.

한국투자증권은 한국거래소 ELW 시장에서 거래대금과 상장종목 수 모두 1위를 기록하고 있다.

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