한국투자증권, 카카오뱅크 통한 적립식 발행어음 서비스 개시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 15일 적립식 발행어음 서비스를 오픈했다고 밝혔다
- 카카오뱅크 뱅키스 고객은 연 4.35%로 월 10만~1000만원까지 자동 투자할 수 있다고 했다
- 30일까지 가입·3회차 100만원 이상 납입 시 월 납입금의 0.5%를 캐시백 제공한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 15일 발행어음 상품에 자동 투자할 수 있는 '적립식 발행어음' 서비스를 오픈했다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 해당 서비스는 매월 지정한 날짜마다 발행어음 상품에 자동 투자할 수 있는 서비스로, 투자 기간은 1년이며 이날 기준 연 4.35%의 세전 수익률을 제공한다. 카카오뱅크 제휴 한국투자증권 뱅키스(BanKIS) 위탁계좌를 보유한 고객이라면 누구든 카카오뱅크 앱에서 1인당 1계좌씩 가입할 수 있다.
납입 금액은 월 10만원부터 최대 1000만원까지이며, 월 적립금 한도 내에서 시스템 점검 시간을 제외한 365일 24시간 언제든 추가 매수도 가능하다. 자동이체일은 고객의 자금 흐름에 맞춰 매월 2일·11일·21일·26일 중 선택할 수 있다.
오는 30일까지 서비스 오픈을 기념한 현금 캐시백 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 내 카카오뱅크 앱을 통해 상품에 가입하고 3회차까지 누적 100만원 이상을 납입한 고객에게는 월 납입 금액의 0.5%(최대 5만원)를 현금 캐시백으로 제공한다.
곽진 한국투자증권 eBiz전략본부장은 "이번 서비스가 시장 변동성이 커진 상황에서 안정적인 금융 상품을 찾는 투자자들의 편의를 증진할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객들이 다양한 금융 상품에 손쉽게 접근하며 자산을 모아가실 수 있도록 플랫폼을 지속 확장해 가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com