코스피 장중 8976선…9000선 코앞

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반도체·MLCC 강세에 지수 방어

코스닥은 2.77% 하락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 장중 8970선을 넘어서며 9000포인트에 근접했다. 다만 장중 고점 이후 상승 폭을 줄였고, 코스닥은 3% 가까이 하락하며 양 시장 흐름이 엇갈리고 있다.

18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 51분 기준 코스피는 전 거래일 대비 22.66포인트(0.26%) 오른 8886.90을 가리키고 있다. 지수는 장중 한때 8976.55까지 올라 9000선까지 23.45포인트를 남겼다.

유가증권시장에서는 개인이 1조2683억원 순매수하고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 1조1109억원, 1250억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 1346억원 매수 우위, 비차익거래가 1조1596억원 매도 우위를 보이며 전체로는 1조249억원 순매도를 기록하고 있다.

지수 상승에도 시장 전반에서는 약세 종목이 우세하다. 코스피 시장에서 상승 종목은 111개, 하락 종목은 792개로 집계됐다. 보합 종목은 12개다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 18일 코스피 지수가 전 거래일보다 20.68포인트(0.23%) 상승한 8884.92에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 2.15포인트(0.21%) 하락한 1029.81에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 11.6원 오른 1525.0원에 개장했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.18 khwphoto@newspim.com

시가총액 상위주에서는 반도체와 전자부품주가 지수를 지탱하고 있다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 8만5000원(3.37%) 오른 260만6000원에 거래되고 있다. 삼성전자는 2000원(0.58%) 오른 34만8500원, 삼성전기는 14만9000원(7.33%) 오른 218만1000원, SK스퀘어는 4만1000원(2.57%) 오른 163만7000원을 기록 중이다.

반면 LG에너지솔루션은 전 거래일 대비 3.73%, 삼성물산은 2.65%, 현대차는 2.18%, HD현대중공업은 1.56% 하락하고 있다.

거래대금 상위 종목도 반도체 대형주에 집중됐다. SK하이닉스 거래대금은 5조4113억원, 삼성전자는 4조2687억원을 기록했다. 삼성전기 거래대금도 1조7713억원으로 집계됐다.

업종별로는 컴퓨터와 주변기기, 전자장비와 기기, 생명보험, 반도체와 반도체장비 등이 강세다. 한국거래소 기준 상승률은 컴퓨터와 주변기기가 6.84%, 전자장비와 기기가 4.74%, 생명보험이 2.73%, 반도체와 반도체장비가 1.55%다. 테마별로는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 관련 테마가 10.58% 상승하며 가장 높은 상승률을 보였다.

코스피가 이날 장중 8975포인트를 기록하며 9000포인트에 근접한 가운데, 미래에셋증권은 반도체에 대해 병목 지속에 따른 교섭력 우위 기대를, MLCC에 대해서는 AI 인프라 투자와 전장화에 따른 공급 부족 및 가격 인상 사이클을 주요 배경으로 제시했다.

상승률 상위권에서는 삼화전기와 대원화성, 우리로, 서전기전, 비엘팜텍 등이 가격제한폭까지 올랐다. 한울반도체도 29.95%, 삼화전자는 29.86%, 효성화학은 29.38% 상승했다. 효성화학과 삼화콘덴서, 삼성전기, SK하이닉스 등은 장중 52주 신고가를 기록했다.

코스닥은 약세다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 28.63포인트(2.77%) 내린 1003.33을 나타내고 있다. 지수는 장중 1003.03까지 밀리며 1000선에 근접했다.

코스닥 시장에서는 개인이 2913억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 2178억원, 755억원 순매도하고 있다. 코스닥 상승 종목은 224개, 하락 종목은 1457개로 집계됐다. 보합 종목은 49개다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 11.6원 오른 1525.0원에 출발했다. 미국 금리 인상 기조 강화와 달러 강세 부담이 이어지는 가운데 반도체와 MLCC 일부 종목 강세가 코스피의 9000선 접근을 뒷받침하는 흐름이다.

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