[특징주] SK스퀘어, 52주 신고가 경신…3%대 강세

AI 핵심 요약beta
- SK스퀘어가 18일 장중 52주 신고가를 경신했다.
- SK하이닉스 상승에 따른 NAV 확대와 목표주가 상향이 주가를 밀었다.
- 배당·자사주 활용한 주주환원 지속 전망이 제시됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"SK하이닉스 대안 투자 성격 부각"
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK스퀘어가 52주 신고가를 경신하며 강세를 보이고 있다.
18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 20분 기준 SK스퀘어는 전 거래일 대비 5만4000원(3.38%) 오른 165만원에 거래되고 있다. 장중 한때 169만9000원까지 오르며 52주 최고가를 새로 썼다.
같은 시각 거래량은 23만6756주, 거래대금은 3916억2700만원으로 집계됐다. 시가총액은 217조7133억원 수준이다.
SK스퀘어 주가 강세는 SK하이닉스 주가 상승에 따른 순자산가치(NAV) 확대와 증권사 목표주가 상향이 맞물린 영향으로 풀이된다. 대신증권은 이날 SK스퀘어에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 기존보다 25% 올린 187만원으로 제시했다. 목표주가는 NAV에 할인율 34%를 적용해 산정했다.
대신증권은 SK스퀘어 NAV에서 SK하이닉스 지분 가치가 대부분을 차지하고 있어 SK하이닉스 시가총액 상승이 SK스퀘어의 기업가치에 반영되고 있다고 분석했다. 보고서에 따르면 SK스퀘어의 NAV 대비 할인율은 2024년 65.1%, 2025년 51.3%에서 전 거래일 기준 43.8%로 축소됐다.
김회재 대신증권 연구원은 "SK하이닉스의 배당, 자사주, 주식예탁증서(DR) 등은 SK스퀘어의 주가 상승 및 현금 유입 수단"이라고 설명했다. 대신증권은 컨센서스 기준 SK하이닉스의 주당배당금(DPS)을 2026년 6770원, 2027년 1만1935원으로 제시하고, 이에 따른 SK스퀘어의 배당금 유입을 2026년 9900억원, 2027년 1조7000억원으로 추정했다.
SK스퀘어는 2023년 첫 주주환원을 시작한 이후 누적 7100억원 규모의 주주환원을 실시했다. 대신증권은 올해 주주환원 규모를 3100억원으로 예상했다. 이는 현금배당 2000억원과 자사주 1100억원으로 구성된다.
dconnect@newspim.com