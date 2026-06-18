[특징주] 미래에셋증권, 3000억 자사주 매입에 1%대 상승

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 18일 3000억원 자사주 취득을 결의했다
- 보통주·1우선주·2우선주 포함 역대 최대 규모다
- 주가와 거래대금이 동반 상승하며 주주가치 기대 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미래에셋증권2우B 17%대 급등, 우선주 괴리 완화 기대 반영
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 3000억원 규모 자사주 취득 소식에 소폭 상승세를 보이고 있다.
18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 36분 기준 미래에셋증권은 전 거래일 대비 700원(1.39%) 오른 5만1100원에 거래되고 있다. 장중 한때 5만2700원까지 오르기도 했다.
같은 시각 미래에셋증권2우B는 전 거래일 대비 2320원(17.03%) 오른 1만5940원에 거래 중이다. 장중 고가는 1만5940원, 저가는 1만4670원이다. 미래에셋증권우도 전 거래일 대비 2440원(16.39%) 오른 1만7330원에 거래되고 있다. 장중 한때 1만7340원까지 상승했다. 거래량은 22만7589주, 거래대금은 37억3800만원 수준이다.
거래대금은 미래에셋증권이 664억7400만원, 미래에셋증권2우B가 164억2000만원 수준으로 집계됐다. 거래량은 각각 129만4273주, 108만3272주다.
주가 강세는 전날 발표한 자사주 취득 결정이 영향을 준 것으로 풀이된다. 미래에셋증권은 17일 이사회를 열고 역대 최대 규모인 3000억원 규모의 자사주를 취득하기로 결의했다.
이번 취득 규모는 기존 최대 취득 규모인 1030억원의 약 3배 수준이다. 취득 대상은 보통주 2000억원, 1우선주 100억원, 2우선주 900억원으로 구성된다. 회사가 1우선주를 자사주 취득 대상에 포함한 것은 이번이 처음이다.
미래에셋증권은 이번 자사주 취득이 주가 저평가 해소, 주주가치 제고, 보통주와 우선주 간 시장 가격 괴리 완화를 위한 조치라고 설명했다. 취득한 자사주는 전량 소각할 계획이다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 자사주 취득은 주주가치 제고와 주가 안정, 보통주와 우선주 간 시장 가격 괴리 완화를 위해 결정한 것"이라며 "취득 후 소각을 통해 주주환원 정책을 이행해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com