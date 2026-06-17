미래에셋증권, 자사주 3000억원 취득…'역대 최대 규모'

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보통주·우선주 동시 매입, 주주가치 제고 및 우선주 시장가격 괴리 완화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권이 3000억원 규모의 자사주 취득에 나선다.

17일 미래에셋증권은 이사회를 열고 역대 최대 규모인 3000억 원의 자사주를 취득하기로 결의했다고 밝혔다. 주가 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하는 동시에 보통주와 우선주 간 시장 가격 괴리를 완화하기 위한 조치라고 회사 측은 전했다.

미래에셋증권 로고. [사진=미래에셋증권]

취득 대상은 보통주 2000억원, 1우선주 100억원, 2우선주 900억원이다. 1우선주를 취득 대상에 포함한 것은 이번이 처음으로, 보통주와 우선주 간 괴리율 완화 및 균형 있는 주주가치 제고를 고려한 주주환원 정책이라는 설명이다.

미래에셋증권은 그동안 지속적인 자사주 매입과 소각을 통해 주주환원 정책을 이행해왔다. 이번에 취득하는 자사주 역시 취득 후 전량 소각할 계획이다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 자사주 취득은 주주가치 제고와 주가 안정, 보통주와 우선주 간 시장가격 괴리 완화를 위해 결정한 것"이라며 "취득 후 소각을 통해 주주환원 정책을 충실히 이행해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com