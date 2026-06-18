HD현대重, 국제해양·안전대전 참가…원해경비함 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 조선업계가 함정 기술을 앞세워 글로벌 해양방산 시장 공략에 속도를 내고 있다. HD현대중공업이 최신형 원해경비함과 중남미 사업 경험을 공개하며 수출 경쟁력 강화에 나섰다.

HD현대중공업 '2026 국제해양·안전대전' 부스 조감도. [사진=HD현대]

HD현대중공업은 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 국제해양·안전대전'에 참가해 최신형 원해경비함(OPV)을 선보였다고 18일 밝혔다.

국제해양·안전대전은 해양경찰청이 주최하는 국내 해양 특화 전시회다. 해양, 안전, 항공, 항만, 물류 등 관련 기업과 기관이 참여해 함정 기술과 해양산업 역량을 공유한다.

HD현대중공업은 HJ중공업, 강남조선과 공동 부스를 마련하고 최근 해양경찰에 인도한 3000톤급 원해경비함과 필리핀 해군 수출형 2400톤급 원해경비함 모형 등을 전시했다.

전시된 원해경비함은 AI 기반 다목적 임무 플랫폼을 적용한 함정이다. 영해 감시와 수색·구조, 재난구호 등 다양한 임무를 수행할 수 있으며 항해 거리와 내구성을 높인 것이 특징이다.

HD현대중공업은 17일 KOTRA와 조선해양 파트너십 세미나도 열었다. 세미나에서는 페루 해군과 국영 SIMA 조선소 관계자 등이 참석해 페루 해군 현대화 계획과 현지 공급망 진입 방안을 논의했다.

18일에는 HD한국조선해양과 해양경찰청이 경비함정 건조 기술 교류 및 수출 협력 업무협약을 체결했다. 양측은 함정 연구개발 역량과 운용 노하우를 결합해 경비함정 기술 고도화와 수출 경쟁력 강화를 추진한다.

chanw@newspim.com