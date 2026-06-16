HD현대, KCC·타스글로벌과 선체 관리 통합 솔루션 추진

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 선박의 연료 효율과 탄소 배출 관리가 해운업계의 핵심 과제로 떠오르면서 선체 관리 기술도 자동화·데이터 기반으로 진화하고 있다. HD현대가 로봇과 운항 데이터를 활용한 선체 관리 통합 솔루션 개발에 나선다.

HD현대중공업은 최근 HD한국조선해양, HD현대로보틱스, HD현대마린솔루션, 아비커스, KCC, 타스글로벌과 'Total Hull Care Solution' 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=HD현대]

HD현대중공업은 HD한국조선해양, HD현대로보틱스, HD현대마린솔루션, 아비커스 등 HD현대 계열사와 KCC, 타스글로벌이 'Total Hull Care Solution' 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

Total Hull Care Solution은 선체 상태 진단부터 클리닝, 도장 손상 점검, 효과 검증까지 한 번에 수행하는 통합 관리 시스템이다. 선체 운영 상태를 실시간으로 확인하고 관리할 수 있는 것이 특징이다.

최근 해운 시장에서는 선체에 부착되는 해양생물이 연료 효율과 환경 규제 대응에 영향을 미치는 요소로 주목받고 있다. 기존 수동·주기적 클리닝 방식만으로는 실시간 상태 파악과 예측 관리에 한계가 있다는 지적이 나온다.

참여사들은 자율주행형 수중 로봇 기반 선체 진단 기술, 로봇 세정 기준, 방오도료 표준 사양, 운항 데이터 연계 연비 최적화 기술 등을 공동 개발할 계획이다.

HD현대는 그룹의 로봇 제작 역량을 활용해 선체 진단부터 정비 판단, 클리닝 수행, 효과 검증까지 자동화하는 수중 로봇 개발을 주도한다.

HD현대는 이번 협력을 통해 선박 연료 절감과 탄소 저감 효과를 높이고, 향후 선박 수리·정비 시장으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

chanw@newspim.com