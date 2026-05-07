HD한국조선해양, 1분기 영업익 1조3560억…전년比 58% 증가

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 7일 1분기 매출 8조1409억원 영업이익 1조3560억원을 기록했다.
- 전년 대비 매출 20.2% 영업이익 57.8% 증가하며 조선업 호황이 실적 개선으로 이어졌다.
- 고부가가치 선박 확대와 생산성 향상으로 하반기 LNG선 수요 증가를 예상한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
LNG선 수요 확대 전망…고부가 선박 중심 선별 수주 지속
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 조선업 호황이 HD한국조선해양의 실적 개선으로 이어지고 있다. 고부가가치 선박 비중이 늘고 생산성이 개선되면서 매출과 수익성이 동시에 확대됐다.
HD한국조선해양은 7일 연결기준 1분기 매출 8조1409억 원, 영업이익 1조3560억 원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 57.8% 증가했다.
계절적 조업일수 감소에도 고수익 친환경 선박 매출 확대와 해양 부문 수익 개선이 실적을 끌어올렸다. 통합 HD현대중공업은 매출 5조9163억 원, 영업이익 9054억 원으로 성장을 주도했고, HD현대삼호도 안정적인 실적 흐름을 이어갔다.
사업별로는 조선 부문이 매출 6조6963억 원, 영업이익 1조1107억 원을 기록했다. 엔진기계 부문은 이중연료 엔진 수요 확대와 판매 단가 상승 효과를 봤고, 해양플랜트 부문도 공정률 상승과 비용 절감으로 수익성이 개선됐다.
HD한국조선해양 관계자는 "대형 탱커선을 중심으로 신조 발주가 이어지는 가운데, 가스선과 컨테이너선의 발주도 지속되고 있다"며 "하반기에는 미국 내 대형 LNG 프로젝트 입찰이 본격화되며 LNG선 수요가 더욱 확대될 것으로 예상되는 만큼, 고부가가치 선박 중심의 선별 수주를 이어갈 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com