삼성전자, AI 가전 품은 모듈러 주택 출시…스마트홈 시장 확장

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공간제작소와 협력해 '삼성 AI 모듈러 홈' 선보여

가전·IoT 사전 탑재…입주 즉시 AI 홈 서비스 이용

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 모듈러 주택 전문기업 공간제작소와 손잡고 '삼성 인공지능(AI) 모듈러 홈'을 선보이며 단독주택형 모듈러 건축 시장 공략에 나선다.

삼성전자는 이달 경기도 화성시에 공간제작소와 공동 기획·제작한 '삼성 AI 모듈러 홈' 쇼룸을 열었다고 18일 밝혔다.

삼성전자가 공간제작소와 협업해 '삼성 AI 모듈러 홈' 솔루션 쇼룸을 오픈했다. [사진=삼성전자]

쇼룸은 330㎡와 66㎡ 규모 2개 동으로 조성됐으며, 모듈러 목조주택에 삼성전자의 AI 가전과 스마트싱스 기반 AI 홈 솔루션을 적용한 것이 특징이다.

모듈러 주택은 주택의 80% 이상을 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식으로 공사 기간이 짧고 품질이 균일하며 건축 폐기물을 줄일 수 있다.

삼성 AI 모듈러 홈은 제작 단계부터 가전과 AI 홈 솔루션이 설치·등록된 상태로 공급된다. 소비자는 입주 후 별도의 사물인터넷(IoT) 기기 연결이나 설정 과정 없이 AI 홈 서비스를 바로 이용할 수 있다.

에어컨, 히트펌프 보일러, 냉장고, TV 등 AI 가전과 스마트 조명, 홈캠, 도어캠 등 20여 종의 스마트싱스 연동 기기를 공간 용도에 맞게 선택할 수 있다.

삼성전자가 공간제작소와 협업해 '삼성 AI 모듈러 홈' 솔루션 쇼룸을 오픈했다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 단독주택형을 시작으로 향후 4층 이상 중층 건물까지 적용 범위를 확대할 계획이다.

양혜순 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "주택 기획 단계부터 AI 가전과 솔루션이 결합된 새로운 주거 경험을 제공하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com