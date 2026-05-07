NHN, 보건복지부 AI 기반 '스마트홈' 구축 주관기관 선정

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = NHN 컨소시엄이 보건복지부의 'AI 응용제품 신속 상용화 지원 사업(AX Sprint 사업)' 중 스마트홈 분야 주관기관으로 선정됐다.

이 사업은 AI·IoT 기술을 돌봄 서비스에 접목해 24시간 안전·정서·건강 서비스를 통합 제공하는 것을 목표로 한다. 스마트홈 기반 돌봄 모델을 통해 돌봄 공백을 줄이고 종사자의 업무 부담을 완화하는 데 중점을 둔다.

NHN 컨소시엄, 보건복지부 AI 기반 '스마트홈' 구축 주관기관 선정…"재가 돌봄의 표준 정립할 것"[사진=NHN]

NHN 컨소시엄에는 주관기관인 NHN과 시니어케어 전문 자회사 NHN와플랫을 포함해 12개 기업·기관이 참여한다. SK쉴더스와 마크노바는 보안·관제·기기 인프라를, 한강시스템은 돌봄 종사자 업무 지원 앱을 개발한다. 카카오헬스케어, 헬스맥스, 마인드허브, 아이클로는 건강·정밀 케어 분야를 맡는다. NHN서비스, 경희대학교 AgeTech연구소, 한국인공지능학회는 품질·학술 검증을 담당하며, 경기도와 전라남도가 실증에 협력한다.

NHN은 다기종의 돌봄 데이터를 수집·연계하고 표준화해 AI로 통합 분석하는 스마트홈 통합 기반을 구축한다. 분석 결과는 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 지원하며, 어르신과 양방향 소통이 가능한 대화형 AI 엔진도 자체 개발한다.

컨소시엄은 경기도와 전라남도에서 총 400가구를 대상으로 실증을 진행할 계획이다. 도시형 환경과 농어촌 환경의 상반된 특성을 동시에 검증함으로써 범용성 있는 AI 돌봄 모델을 확보한다. 경희대학교 AgeTech연구소와 한국인공지능학회의 정량적 효과 검증과 AI 신뢰성 평가를 병행해 모델의 객관성을 확보한다.

사업 종료 시점에는 한국사회보장정보원의 지역보건의료정보시스템(PHIS)과의 연계 모델을 구축하고 이를 공공 돌봄 인프라와 결합해 AI 스마트홈 모델의 전국 단위 확산 기반을 마련할 계획이다. 2027년까지 전국 단위 확산을 목표로 한다.

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