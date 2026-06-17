하이브랩, AI 기반 PSD 콘텐츠 자동 생성 기술 특허 출원

디자이너 의도 유지하며 플랫폼별 최적화 자산 생성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 고객경험(CX) 기반 AI-Tech 전문기업 하이브랩이 디지털 콘텐츠 제작의 비효율을 근본적으로 개선할 수 있는 인공지능(AI) 기술인 'PSD 콘텐츠 원본 기반 자산 자동 생성 장치 및 방법'에 대한 특허를 출원했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 기술은 Adobe Photoshop(PSD) 원본 파일을 중심으로 다양한 플랫폼 규격에 맞는 콘텐츠 자산을 자동으로 생성하는데 초점을 맞춘 솔루션으로, 하이브랩의 자체 AI모델이 활용됐다는 점이 주목된다.

핵심 기술은 PSD 파일의 레이어 구조를 데이터 단위로 분석하는 기술이다. 시스템은 텍스트 레이어와 이미지 요소를 구분하고, 각 요소의 위치, 크기, 배치 정보를 추출해 콘텐츠 구성을 구조적으로 이해한다. 특히 여러 레이어에 나뉘어 있는 텍스트를 하나의 메시지로 재구성함으로써 각 문구의 의미와 흐름을 유지할 수 있도록 설계됐다.

하이브랩 로고. [사진=하이브랩]

이는 단순한 이미지 변환이 아니라, 원본 디자인의 의도 자체를 유지한 상태에서 다양한 결과물을 생성할 수 있도록 한다는 점에서 차별화된다. 또한 비전-언어 모델(VLM)을 활용해 색감, 스타일, 분위기 등 시각적 특징을 메타데이터로 추출하고, 이를 생성 과정에 반영한다. 그 결과 플랫폼, 배너규격이 달라져도 브랜드 고유의 톤앤매너를 일관되게 유지하여 원본 콘텐츠를 기반으로 AI가 스스로 다양한 버전을 만들 수 있게 된다.

회사 측은 이 기술을 통해 플랫폼 간 비율 차이에 따라 리사이즈, 배경 확장, 요소 재배치 등을 자동으로 선택하여 최적의 결과를 만들어내며, 텍스트 가독성이나 안전 영역, 가이드라인 준수 여부까지 함께 점검할 수 있어 작업효율성과 콘텐츠 자산 품질 제고에 기여한다고 덧붙였다.

서종혁 하이브랩 대표이사는 "이번 특허 출원된 기술은 단순 자동화를 넘어 디자인의 의도를 이해하고, 그에 맞는 다양한 결과를 스스로 만들어내는 시스템으로, 하이브랩의 노하우가 담긴 자체 AI모델이 활용됐다"며 "디자이너의 개입 없이도 원본의 레이아웃과 메시지를 유지하면서 플랫폼별로 최적화된 콘텐츠를 생성할 수 있게 된다는 점에서 매우 의미가 큰 기술"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com