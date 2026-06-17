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하이브랩, AI 기반 PSD 콘텐츠 자동 생성 기술 특허 출원

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AI 핵심 요약

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  • 하이브랩이 17일 PSD 기반 AI 콘텐츠 자산 자동 생성 장치·방법 특허를 출원했다고 밝혔다
  • 이 기술은 PSD 레이어 구조를 분석해 텍스트와 이미지 요소를 이해하고 원본 디자인 의도 유지한 채 플랫폼별 콘텐츠를 자동 생성한다
  • 플랫폼 규격에 따라 리사이즈·배경확장·요소재배치와 가이드라인 점검을 자동화해 작업 효율과 콘텐츠 품질을 높인다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디자이너 의도 유지하며 플랫폼별 최적화 자산 생성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 고객경험(CX) 기반 AI-Tech 전문기업 하이브랩이 디지털 콘텐츠 제작의 비효율을 근본적으로 개선할 수 있는 인공지능(AI) 기술인 'PSD 콘텐츠 원본 기반 자산 자동 생성 장치 및 방법'에 대한 특허를 출원했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 기술은 Adobe Photoshop(PSD) 원본 파일을 중심으로 다양한 플랫폼 규격에 맞는 콘텐츠 자산을 자동으로 생성하는데 초점을 맞춘 솔루션으로, 하이브랩의 자체 AI모델이 활용됐다는 점이 주목된다.

핵심 기술은 PSD 파일의 레이어 구조를 데이터 단위로 분석하는 기술이다. 시스템은 텍스트 레이어와 이미지 요소를 구분하고, 각 요소의 위치, 크기, 배치 정보를 추출해 콘텐츠 구성을 구조적으로 이해한다. 특히 여러 레이어에 나뉘어 있는 텍스트를 하나의 메시지로 재구성함으로써 각 문구의 의미와 흐름을 유지할 수 있도록 설계됐다.

하이브랩 로고. [사진=하이브랩]

이는 단순한 이미지 변환이 아니라, 원본 디자인의 의도 자체를 유지한 상태에서 다양한 결과물을 생성할 수 있도록 한다는 점에서 차별화된다. 또한 비전-언어 모델(VLM)을 활용해 색감, 스타일, 분위기 등 시각적 특징을 메타데이터로 추출하고, 이를 생성 과정에 반영한다. 그 결과 플랫폼, 배너규격이 달라져도 브랜드 고유의 톤앤매너를 일관되게 유지하여 원본 콘텐츠를 기반으로 AI가 스스로 다양한 버전을 만들 수 있게 된다.

회사 측은 이 기술을 통해 플랫폼 간 비율 차이에 따라 리사이즈, 배경 확장, 요소 재배치 등을 자동으로 선택하여 최적의 결과를 만들어내며, 텍스트 가독성이나 안전 영역, 가이드라인 준수 여부까지 함께 점검할 수 있어 작업효율성과 콘텐츠 자산 품질 제고에 기여한다고 덧붙였다.

서종혁 하이브랩 대표이사는 "이번 특허 출원된 기술은 단순 자동화를 넘어 디자인의 의도를 이해하고, 그에 맞는 다양한 결과를 스스로 만들어내는 시스템으로, 하이브랩의 노하우가 담긴 자체 AI모델이 활용됐다"며 "디자이너의 개입 없이도 원본의 레이아웃과 메시지를 유지하면서 플랫폼별로 최적화된 콘텐츠를 생성할 수 있게 된다는 점에서 매우 의미가 큰 기술"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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