하이브랩, 디지털 플랫폼 개편 프로젝트 완료

AI 핵심 요약beta
- 하이브랩이 14일 HDC그룹 50주년 맞아 그룹 디지털 플랫폼 개편을 완료했다.
- 2025년부터 웹사이트 리뉴얼과 AWS 인프라 전환으로 통합 브랜딩을 추진했다.
- 콘텐츠 중심 UX와 AI 기술 적용으로 브랜드 경험을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI-Tech 전문기업 하이브랩이 HDC그룹의 창립 50주년을 맞아 그룹 전체 디지털 플랫폼 개편 프로젝트를 완료했다고 14일 밝혔다.
하이브랩은 2025년부터 HDC그룹과 계열사의 디지털 채널 전면 리뉴얼 작업을 진행해왔다. 이번 프로젝트는 웹사이트 개편에 그치지 않고 사용자 경험(UX)과 브랜드 일관성, 확장성을 중심으로 그룹 차원의 통합 디지털 브랜딩을 추진한 것이 특징이다. 콘텐츠 기획부터 웹사이트 리뉴얼, AWS 인프라 전환까지 전 과정에 참여했다.
회사에 따르면 지난해 11월 '서울원' 브랜드 사이트 구축을 완료한 후 올해 3월에는 'IPARK' 홈페이지와 그룹 지주사인 'HDC홀딩스' 공식 홈페이지 리뉴얼을 동시에 오픈했다. IPARK 현대산업개발의 기업 홈페이지는 새로운 브랜드 방향성을 반영해 7월 공개될 예정이다.
하이브랩은 이번 리뉴얼의 핵심을 '콘텐츠 중심의 사용자 경험 완성'으로 설정했다. 시각적 콘텐츠 비중을 확대하고 AI 기술을 활용한 이미지·영상 기반의 인터랙션과 모션 디자인을 도입했다. 정보 구조(IA)를 재정비하고 반응형 디자인을 기반으로 디바이스별 최적화 환경을 구축했으며, 스토리텔링형 페이지 구성으로 브랜드 메시지 몰입도를 높였다.
HDC의 핵심 디지털 자산은 2024년부터 순차적으로 AWS 클라우드 환경으로 이관됐다. 하이브랩은 서버 운영 및 유지보수를 담당하면서 사이트 성능과 안정성을 높였고, 향후 서비스 확장 시 유연하게 대응할 수 있는 인프라 구조를 확보했다. 프로젝트 전반에 AI 기반 이미지·영상 콘텐츠 생성, 검색 엔진 최적화(SEO), 웹 표준 및 접근성 준수, 로딩 속도 및 렌더링 성능 개선 등 최신 디지털 기술을 적용했다.
하이브랩 서종혁 대표이사는 "HDC그룹의 창립 50주년 프로젝트는 구축부터 운영, 인프라까지 완결된 방식으로 수행한 End-to-End 디지털 브랜딩 사례"라며 "새로운 브랜드 경험과 기술 기반을 마련한 만큼, 향후 HDC그룹의 디지털 경쟁력을 함께 발전시켜 나갈 것"이라고 했다.
한편 하이브랩은 2023년부터 IPARK, IPARK 현대산업개발, HDC홀딩스, 포니정재단, 서울원 등 그룹 주요 브랜드의 웹사이트 운영 지원을 지속 담당하고 있으며, 앞으로도 주요 계열사의 온라인 서비스 운영 및 신규 디지털 프로젝트를 지속적으로 지원할 예정이다.
nylee54@newspim.com