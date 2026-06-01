하이브랩 "키스톤마케팅, 박정재 신임 대표로 각자대표 체제 시작"

PMI 과정 주도하며 그룹 거버넌스 안정화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 디지털 마케팅 기업 키스톤마케팅컴퍼니가 1일 각자대표이사 체제를 본격 가동한다고 1일 밝혔다. 지난 3월 주주총회에서 신규 선임된 박정재 대표이사가 2개월간의 내부정비를 거쳐 새로운 경영 체제를 시작하는 것이다.

회사는 기존 이기호 대표 중심의 사업 부문과 박정재 대표 중심의 관리 부문으로 역할을 명확히 분리했다. 이를 통해 전문 영역별 책임 경영 체제를 확립하고 경영관리 자원의 효율성을 높일 방침이다.

회사에 따르면 박 대표는 모회사인 하이브랩의 그룹 최고재무책임자(CFO)를 겸임하면서 2024년 인수한 키스톤마케팅컴퍼니의 인수 후 통합(PMI) 과정을 주도한다. 이는 PMI 과정에서 하이브랩 그룹의 흑자 경영 체제를 안정적으로 정착시키기 위한 전략적 겸직이다.

키스톤마케팅컴퍼니 박정재 대표이사. [사진=키스톤마케팅컴퍼니]

박 대표는 키스톤마케팅컴퍼니의 관리 부문 대표로서 법적 승인권을 보유한다. 이를 통해 경영 전반에 대해 합리적이고 효율적인 의사결정을 견인하고 그룹 전반의 자금흐름과 경영활동의 투명성을 확보하는 역할을 맡는다. 이는 PMI 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 차단하고 인수자인 하이브랩의 주주 가치를 보호하기 위한 제도적 장치다.

키스톤마케팅컴퍼니 관계자는 "이번 지배구조 개편은 하이브랩 그룹 거버넌스가 안정적으로 작동하고 주주들에게 약속한 투명 경영을 실질적으로 이행할 수 있도록 추진됐다"며 "모회사인 하이브랩과 주요 자회사인 키스톤마케팅컴퍼니 간의 재무적·관리적 결합도를 높여 상장사 수준의 거버넌스가 조직 내에 깊이 뿌리내릴 때까지 책임 경영 기조를 이어갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com