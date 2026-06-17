전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

정부, 지방사립대 15곳에 850억 투입…정원 감축·학과 재편 시 지원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육부가 17일 비수도권 사립대 특성화 선도대학 15곳을 뽑아 850억원을 5년간 지원한다고 밝혔다.
  • 지원 대학은 2030학년도까지 입학정원을 3% 이상 줄이고 강점 분야 중심으로 학과를 통폐합·재편해야 한다.
  • 교육부는 대학 간 구조적 빅딜을 포함한 특성화 계획을 평가해 성과 부진 시 지원을 중단하고 정원 감축 미이행 땐 사업비를 환수한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육부, 지방대학 특성화 선도대학 기본계획 시안 발표
5년간 재정지원·규제특례…대학 간 역할 조정도 유도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 학령인구 감소와 수도권 집중으로 어려움이 커진 지방 사립대학을 지원하기 위해 올해 850억원을 투입해 특성화 선도대학 15곳 안팎을 선정한다. 지원 대학은 2030학년도까지 입학정원을 3% 이상 감축하고 강점 분야 중심으로 학과를 재편해야 가능하다. 

교육부는 학령인구 감소와 수도권 집중으로 위기가 커진 지방 사립대학의 구조개선을 지원하기 위해 이 같은 내용이 담긴 '2026년 지방대학 특성화 선도대학 육성사업 기본계획' 시안을 17일 발표했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 사업은 비수도권 사립대학이 강점 분야를 중심으로 학과를 재편하고, 대학 간 중복 투자를 줄여 지역 성장의 거점으로 자리 잡도록 지원하는 데 초점이 맞춰졌다. 교육부는 지방대학이 여러 학과를 넓게 유지하는 방식만으로는 학생 충원과 교육 투자, 취업 경쟁력에서 한계가 커질 수 있다고 보고 선택과 집중에 기반한 특성화 체계를 유도하기로 했다.

교육부에 따르면 학령인구는 2022년 750만명에서 2052년 424만명으로 326만명 줄어들 전망이다. 이 가운데 비수도권 감소 규모는 190만명으로 수도권 136만명보다 크다. 재정 여건도 격차가 있다. 2024년 기준 대학 1곳당 평균 재정 규모는 수도권 3867억원, 비수도권 2405억원이다. 구조개선이 지연될 경우 미충원 심화, 재정 악화, 교육 투자 감소, 우수 인재 유출, 지역경제 침체로 이어지는 악순환이 커질 수 있다는 게 교육부의 판단이다.

지원 대상은 비수도권 사립대학 중 대학혁신지원사업 참여 대학이다. 글로컬대학은 제외된다. 올해 예산은 대학혁신지원사업 내 특성화 인센티브 850억원으로, 교육부는 15교 안팎을 선정해 2026년부터 2030년까지 5년간 지원한다. 지원은 2년 뒤 중간평가를 거쳐 계속 여부를 결정하는 '2+3' 방식으로 운영되며 중간평가 이후에는 성과에 따라 지원액이 달라진다.

사업 참여 대학은 2030학년도까지 2025년 입학정원 기준 3% 이상을 감축해야 한다. 특성화 분야를 중심으로 유사·중복 학과를 통폐합하거나 학부·단과대학 단위의 구조개편 계획을 마련하는 것도 필수다. 다만 대학 간 역할 및 기능 조정 방식으로 특성화를 추진하는 경우 정원 감축 기준은 대학별 2%로 완화된다.

특성화 방향은 대학이 자율적으로 정한다. 교육부는 대학 간 역할 및 기능 조정, 캠퍼스 특성화, 디지털 전환 특성화, 대학 자체 특성화 등을 예시로 제시했다. 외국인 유학생 유치만으로는 특성화 분야로 인정하지 않고 다른 재정지원사업에서 이미 지원받는 분야는 기존 사업과 차별화된 계획을 내야 한다.

교육부는 특히 인근 대학들이 비슷한 학과에 중복 투자하기보다 각자 강점이 있는 분야를 나눠 맡는 '대학 간 구조적 빅딜'을 유도한다. 이를 위해 대학 간 역할 및 기능 조정 특성화에 한해 컨소시엄 신청을 허용한다. 컨소시엄은 최대 2개까지 신청할 수 있고 컨소시엄당 참여 대학은 최대 3곳이다.

역할 조정에 참여하는 대학에는 규제 완화와 인센티브도 제공된다. 교육부는 고등교육혁신특화지역 지정을 통해 대학 간 교원 이동 때 공개채용 예외를 적용하거나 특성화 분야 교원 이동 시 정년 기준을 완화하는 방안을 제시했다. 학교 간 기자재 교환, 공동교육과정 운영, 공동학위 수여, 협동수업 학점 인정 범위 확대 등도 규제특례 예시로 포함됐다. 사업비 배분 때 기준액의 120~150%를 추가 배정하는 방안도 검토된다.

선정 평가는 특성화 계획 75%, 2026년 대학혁신지원사업 정성평가 결과 25%를 합산해 진행한다. 특성화 계획에서는 대학 중장기 발전계획과의 정합성, 정원 감축 및 학과구조 개편의 적극성, 특성화 교육과정의 혁신성, 교육환경 개선, 학생 진로·취업 지원체계, 성과관리 체계 등을 본다. 최종 평가점수가 70점 미만이면 선정 대상에서 제외된다.

성과 관리는 중간평가와 연차평가를 통해 이뤄진다. 교육부는 2026~2027년 실적을 토대로 중간평가를 실시해 성과가 미흡한 대학은 지원 대상에서 제외할 예정이다. 이후에는 특성화 분야 충원율, 중도탈락률, 진학·취업률 등 핵심성과지표를 관리하고, 사업 종료 뒤에도 5년간 정원 감축 이행 여부를 점검한다. 계획을 이행하지 않으면 사업비를 환수한다.

교육부는 오는 22일 비수도권 4개 권역 사립대학 대상 설명회를 열고 현장 의견을 수렴한다. 이후 이달 말 기본계획을 확정한 뒤 8월까지 사업계획서 접수와 평가를 마치고 9월 지원 대학을 선정할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "학령인구 감소는 가까운 시일 내 고등교육체계의 위기로 이어질 것"이라며 "지방대학 특성화는 선택이 아닌 필수"라며 "이번 사업이 지방 사립대학을 지역 주도 성장의 기반으로 만드는 실질적인 출발점이자 고등교육의 미래를 바꾸는 전환점이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동