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카카오모빌리티, 보령머드축제 셔틀·입장권 패키지 운영

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  • 카카오모빌리티가 7월 보령머드축제 기간 카카오T·케이라이드로 셔틀과 입장권 예매 서비스를 제공한다.
  • 셔틀은 7월24일부터 8월9일까지 수도권·지방 16개 거점에서 보령 대천해수욕장 축제장으로 운행한다.
  • 케이라이드는 다국어 지원·해외결제 기능으로 외국인 관광객 이동 편의성을 높이고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 24일부터 8월 9일까지 수도권·지방 거점서 운행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오모빌리티가 7월 보령머드축제 기간 '카카오 T'와 외국인 전용 플랫폼 '케이라이드'를 통해 셔틀 서비스와 입장권 예매를 함께 제공한다.

셔틀 운행은 7월 24일부터 8월 9일까지 진행된다. 카카오 T는 서울의 노원역, 미금역, 부평역, 사당역, 서울역, 영통역, 잠실역, 합정역과 평택기지를 포함한 수도권 9개 거점, 광주·대구·대전·부산·전주·천안·청주 등 지방 7개 거점에서 운영한다.

카카오모빌리티가 7월 보령머드축제 기간 '카카오 T'와 외국인 전용 플랫폼 '케이라이드'를 통해 셔틀 서비스와 입장권 예매를 함께 제공한다. [사진= 카카오모빌리티]

케이라이드는 사당역, 서울역, 잠실역, 합정역, 평택기지 등 5개 거점을 통해 운영한다. 모든 노선은 충청남도 보령시 대천해수욕장 축제장으로 운행한다.

카카오모빌리티는 지난 3월 보령축제관광재단과 업무협약을 맺고 관광객의 이동 편의성을 높이기 위한 방안을 마련해왔다. 최근 서울 외 지역 관광을 찾는 방한 외국인이 증가하는 추세에 맞춰 이번 서비스를 기획했다.

보령머드축제는 지난해 외국인 13만 명을 포함해 총 169만 명이 방문했다. 머드 체험, K-POP 공연, 드론 라이트쇼 등 다양한 프로그램으로 매년 전 세계 관광객들이 찾는 축제다.

케이라이드는 구글·애플 계정 연동을 통한 가입, 100개 이상 언어 지원 기사 자동 번역 채팅, 해외 발행 카드 및 해외 간편 결제 기능 등을 갖춰 외국인 관광객이 언어와 결제 장벽 없이 이용할 수 있다. 현재 약 30개국에서 서비스 중이다.

origin@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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