카카오모빌리티 "자율주행 고도화…피지컬 AI 기업 도약"

AI 핵심 요약beta
- 카카오모빌리티가 30일 김진규 부문장이 판교 사옥 회의에서 자율주행 기술 고도화 전략을 공유했다.
- 카카오 T 인프라에 자체 기술 결합해 E2E 모델 고도화와 플래너 강남 적용을 추진한다.
- 외부 협력 확대와 매월 전사 회의로 소통을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오모빌리티가 자율주행 기술 고도화에 나선다.
김진규 피지컬 AI 부문장은 지난달 30일 판교 사옥에서 진행한 사내 회의에서 자율주행 기술 개발 전략과 외부 협력 계획을 공유했다.
카카오모빌리티는 카카오 T 플랫폼 인프라에 자체 자율주행 기술을 결합해 대규모 데이터 파이프라인을 구축하고, 엔드투엔드(E2E) 자율주행 핵심 모델을 고도화할 계획이다. 소프트웨어부터 하드웨어까지 전 영역의 기술 역량을 확보한다는 전략이다.
김 부문장은 "자율주행 차량의 판단을 담당하는 핵심 요소인 플래너를 고도화해 강남 지역 서비스에 순차적으로 적용해나갈 계획"이라고 밝혔다. 고도화된 플래너는 올해 안에 강남 서비스에 적용될 예정이다.
자체 모델 구축과 함께 외부 협력도 강화한다. 자율주행 기업과 학계의 공동개발은 물론 2020년부터 이어온 국내 자율주행 파트너십을 확대해 개방형 생태계를 구축할 예정이다.
피지컬 AI 부문은 매월 전사 회의를 정기적으로 개최해 기술 개발 부서와 미래 사업 추진 조직 간 소통을 강화하기로 했다.
yuniya@newspim.com