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"내 차 유리 확인이 먼저"…국립소방연구원, 차량 유리별 탈출 실험 결과 공개

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AI 핵심 요약

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  • 국립소방연구원이 16일 차량 유리별 탈출 가능성 실험 결과를 공개했다
  • 강화유리는 비상탈출도구로 모서리를 반복 타격하면 비교적 쉽게 파손돼 탈출이 가능했다
  • 이중접합차음유리는 파손만으로 신속 탈출이 어려워 침수 초기 창문·차문·트렁크 활용이 중요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

침수 시 강화유리가 이중접합유리보다 잘 깨져
이중접합유리 차량, 침수 초기 창문 개방해야

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 차량 침수 등 긴급 상황에서 탈출 가능성은 차량에 적용된 유리 종류에 따라 크게 달라지는 것으로 나타났다.

국립소방연구원은 차량 유리 종류별 파손 특성과 탈출 가능성을 비교·분석한 실험 결과를 공개하고, 운전자들에게 차량 유리 종류를 미리 확인할 것을 당부했다.

[자료=소방청]

국립소방연구원은 최근 차량 정숙성과 안전성을 높이기 위해 이중접합차음유리 적용이 확대되고 있지만, 대부분 운전자가 강화유리를 기준으로 탈출 방법을 인식하고 있다는 점에 주목해 실험을 진행했다고 16일 밝혔다.

실험은 강화유리가 장착된 차량과 이중접합차음유리가 장착된 차량을 대상으로 실시됐다.

실험 결과 강화유리는 비상탈출망치나 펀치형 망치 등 전용 탈출도구를 사용할 경우 비교적 쉽게 파손돼 탈출 공간 확보가 가능했다. 다만 일반적으로 알려진 시트 머리받침대 금속봉을 이용한 탈출 방식은 충격이 창틀과 몰딩에 흡수되면서 신속한 파손이 쉽지 않은 것으로 확인됐다.

또한 유리 중앙부를 타격하는 것보다 가장자리 부위를 반복적으로 타격할 때 파손 효과가 더 큰 것으로 나타났다.

반면 이중접합차음유리는 머리받침대 금속봉은 물론 비상탈출망치, 펀치형 망치, 카드형 망치 등을 이용해 반복적으로 타격해도 유리 사이 중간막이 충격을 흡수하면서 타격 부위만 부분적으로 파손됐다. 이 때문에 단시간 내 탈출 공간을 확보하는 데 한계가 있는 것으로 분석됐다.

연구원은 같은 탈출도구를 사용하더라도 차량 유리 종류에 따라 탈출 가능성이 달라지는 만큼 차량 특성에 맞는 대응 요령을 숙지해야 한다고 강조했다.

강화유리가 적용된 차량은 비상탈출도구를 이용해 측면 유리 모서리 부분을 파손한 뒤 신속히 탈출하는 것이 효과적이다.

반면 이중접합차음유리가 적용된 차량은 유리 파손만으로 즉시 탈출하기 어려울 수 있어 침수 초기 전동 창문을 열거나 차량 문을 개방해 탈출하는 것이 중요하다. SUV 등 실내와 트렁크가 연결된 차량의 경우 트렁크를 추가 탈출 경로로 활용할 수 있어 침수 초기에 미리 열어두는 것이 도움이 된다.

국립소방연구원은 차량 유리 좌우 하단에 표기된 'Tempered(강화유리)' 또는 'Laminated(이중접합유리)' 문구를 통해 적용된 유리 종류를 확인할 수 있다고 설명했다.

김연상 국립소방연구원장은 "이번 실험은 차량 유리의 파손 여부가 아니라 실제 탈출 가능성에 초점을 맞춘 실험"이라며 "국민들께서는 비상탈출도구를 차량 내에 비치하는 것과 함께 자신의 차량에 어떤 유리가 적용되어 있는지 미리 확인해 두시길 바란다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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