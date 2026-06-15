삼성전자, 제품 가상 검증 속도 높인다…낙하 시험 15일→2일

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 15일 상암 데이터센터에 HPC 서버 517대를 구축해 가전·스마트폰 개발 검증에 디지털 트윈을 도입했다
- 새 인프라로 연산 속도는 5.8배, 가상 검증량은 6배 늘어 TV·세탁기 낙하 등 검증 기간을 최대 수분의 일로 단축했다
- 업계는 시제품 제작·실제 시험을 가상 시뮬레이션으로 대체해 개발 단계 디지털 전환과 비용·시간 절감이 가속될 것으로 보고 있다
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스마트폰·가전 디지털 트윈 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 가전과 스마트폰 개발 단계의 검증 기간을 줄이기 위한 고성능컴퓨팅(HPC) 인프라를 구축했다. 인공지능(AI) 전환의 핵심 기술인 디지털 트윈을 제품 개발 단계에 적용해 신제품 출시 속도와 품질 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.
15일 업계에 따르면 삼성전자 완제품 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 서울 마포구 상암동 데이터센터에 HPC 서버 517대를 구축하고 최근 내부 개발 인력을 대상으로 서비스를 시작했다.
디지털 트윈은 현실 속 제품과 환경을 가상공간에 구현한 뒤 각종 상황을 시뮬레이션해 결과를 예측하는 기술이다. 삼성전자는 이번 HPC 인프라를 스마트폰 낙하 시험, TV 낙하·발열 검증, 세탁기 장기 검증, 로봇청소기 충돌 검증 등에 활용할 계획이다.
새 인프라는 고성능 중앙처리장치(CPU)를 탑재한 서버로 구성됐다. 기존 대비 연산 속도는 약 5.8배 빨라지고 가상 검증량은 약 6배 늘어날 것으로 예상된다.
이를 통해 기존 15일이 걸리던 TV 낙하 검증은 2일로, 세탁기 낙하 검증은 5일로 줄어들 전망이다. 스마트폰은 물리적 제약으로 수행하기 어려웠던 모든 각도의 낙하 검증도 가능해진다.
업계에서는 삼성전자의 이번 투자가 개발 단계의 디지털 전환을 앞당기는 계기가 될 것으로 보고 있다. 기존에는 고비용 시제품 제작과 실제 시험에 의존했던 검증 과정을 가상 시뮬레이션으로 대체하면서 비용과 시간을 동시에 줄일 수 있기 때문이다.
kji01@newspim.com