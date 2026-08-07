풀무원푸드앤컬처, 인천공항서 '팔도음식대전'

AI 핵심 요약beta
- 풀무원푸드앤컬처가 7일 인천공항 라운지서 팔도음식대전 프로모션을 진행했다고 했다
- 서울·부산·대구·제주 등 전국 각지 향토음식 10여종을 5개 스카이허브라운지에서 제공한다고 했다
- 이동훈 대표는 지역 음식으로 한국 맛과 문화를 알리고 김포공항에도 라운지를 추가 오픈할 예정이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원의 푸드서비스 전문 기업 풀무원푸드앤컬처가 인천국제공항 스카이허브라운지에서 전국 각지의 대표 향토 음식을 즐길 수 있는 '팔도음식대전' 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.
대표 메뉴로는 서울의 맑은 소고기무국과 매콤 돼지불백, 천안의 호두과자, 대전의 두부두루치기, 여수의 꼬막무침, 부산 기장의 기장미역국과 얼큰 소고기무국, 대구의 납작만두 야채무침, 강릉의 초당순두부, 강원의 메밀전병, 평양왕만두, 제주의 흑돼지빵과 하르방빵 등이 있다.
이번 프로모션은 인천국제공항 스카이허브라운지 5개 사업장(제1, 2 여객터미널 및 탑승동)에서 운영되며 전국 각지의 대표 메뉴 10여 종을 맛볼 수 있다. 제1·2 여객터미널 4개 라운지에서는 납작만두 야채무침, 메밀전병, 얼큰 소고기무국, 맑은 소고기무국, 기장미역국, 초당순두부, 흑돼지빵, 하르방빵 등을 공통으로 선보이며, 제1 여객터미널에서는 꼬막비빔밥을, 제2 여객터미널에서는 평양왕만두와 매콤 돼지불백 등을 추가 운영한다. 탑승동 라운지에서는 두부두루치기와 기장미역국, 호두과자 등을 중심으로 선보인다.
이동훈 대표는 "전국 각 지역을 대표하는 음식을 통해 대한민국의 맛과 문화를 알리고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 계절과 지역의 특색을 반영한 다양한 메뉴를 지속적으로 선보여 고객들에게 차별화된 라운지 경험을 제공하겠다"고 말했다.
풀무원푸드앤컬처는 오는 9월에는 김포국제공항 국제선 격리구역 4층 서편에 스카이허브라운지 1개점을 추가로 오픈할 예정이다.
fineview@newspim.com