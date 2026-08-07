애경산업, 서울시 취약계층 위해 53억원 상당 통큰 기부

AI 핵심 요약beta
- 애경산업이 6일 서울시청서 제품 기부를 했다.
- 서울시 취약계층에 53억원 상당을 전달했다.
- 2012년부터 누적 619억원을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 지난 6일 서울시청 본관에서 서울시, 서울사회복지공동모금회, (사)희망을나누는사람들과 함께 제품 기부 전달식을 열었다고 7일 밝혔다.
애경산업은 이번에 서울시 소외·취약계층 지원을 위해 세탁세제, 샴푸, 치약 등 생활용품과 화장품, 여성위생용품 등 53억원 상당을 전달했다. 전달된 제품은 서울사회복지공동모금회와 희망을나누는사람들을 통해 서울시 관내 사회복지시설, 자립생활시설, 취약계층 가구 등에 지원될 예정이다.
애경산업은 2012년 서울사회복지공동모금회와 함께 서울시 저소득층 지원 사업인 '따뜻한 동행, 아름다운 나눔'을 시작한 이후 15년째 나눔 활동을 이어오고 있으며, 이번 기부를 포함해 누적 619억원 상당의 생활용품과 화장품을 지원했다.
김상준 대표이사는 "애경산업은 지난 15년간 지역사회와 함께 나눔의 가치를 꾸준히 실천해 왔다"며 "앞으로도 기업의 사명이자 경영이념인 '사랑과 존경'을 바탕으로 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com