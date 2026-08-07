에스트래픽, LS 일렉트릭 철도신호 사업 인수 계약

AI 핵심 요약beta
- 에스트래픽이 6일 LS일렉트릭 철도신호 부문을 745억원에 인수하는 계약을 체결했다.
- 이번 인수로 도시철도부터 고속철도까지 철도신호 풀 포트폴리오를 완성하고 차세대 철도신호 기술 경쟁력을 높일 계획이다.
- 양사는 단계별 대금 정산으로 재무 부담을 줄이고 R&D·자재 구매 일원화로 원가 경쟁력 및 실적 개선을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 스마트 교통 솔루션 기업 에스트래픽이 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)의 철도신호 사업 부문을 745억원에 인수하기로 계약을 체결했다. 에스트래픽은 지난 6일 양사 간 사업양수도 계약 서명식을 개최했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 인수를 통해 에스트래픽은 도시철도부터 일반·고속철도까지 아우르는 철도신호 풀 포트폴리오를 완성하게 된다. 회사에 따르면 양사의 기술과 사업 경험을 통합해 차세대 철도신호 기술 경쟁력을 높이고 국내 철도신호 시장의 고도화를 주도할 계획이다.
에스트래픽은 창업 이래 고속철도(IXL), 일반철도(KTCS-2), 도시철도(KTCS-M) 등 철도신호 전 영역의 핵심 기술을 내재화해 왔다. 북미 시장에서 워싱턴, 샌프란시스코, LA 등 주요 대도시의 역무 자동화 설비(AFC) 구축 사업을 성공적으로 수행했으며, 정부 발주 사업인 부산 양산선 KTCS-M 구축도 완벽히 수행해 올해 12월 개통을 앞두고 있다. 고속 및 일반철도용 KTCS-2 시스템 개발도 완료해 시장진입을 눈앞에 두고 있다.
LS ELECTRIC 철도신호 사업 부문은 지난 50년간 대한민국 철도 인프라 구축의 동반자 역할을 해왔으며, 동남아시아 3개국을 중심으로 다수의 해외 프로젝트 레퍼런스와 글로벌 파트너 네트워크를 확보하고 있다.
양사는 인수 대상 사업의 추진 단계와 연동해 대금을 순차적으로 정산하는 구조로 합의했다. 에스트래픽은 단기간의 대규모 자금 집행 부담을 줄이며 유상증자나 전환사채 발행 등 별도의 외부 자금 조달 없이 재무 안정성을 유지하면서 인수 절차를 마무리할 계획이다.
이번 인수로 양사의 R&D 및 자재 구매 일원화를 통해 원가 경쟁력을 높이고, 장기 유지보수 사업을 확보함으로써 실적 개선 효과도 예상된다. 에스트래픽은 검증된 해외 레퍼런스를 활용해 핵심 패키지 사업을 확대하고, 확장된 포트폴리오를 기반으로 턴키·EPC 사업 진출도 적극적으로 추진해 나갈 예정이다.
에스트래픽 관계자는 "이번 인수는 단순한 외형 확장을 넘어 두 회사가 가진 기술과 경험, 사람의 가치를 하나로 합치는 '가치의 통합'을 이루는 과정이며, AI 기반의 고부가가치 플랫폼 기업으로 진화하는 중요한 변곡점이 될 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com