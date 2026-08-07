카카오스타일 지그재그, '직잭뷰티 페스타'…최대 91% 할인

AI 핵심 요약beta
- 카카오스타일 지그재그가 7일부터 21일까지 직잭뷰티 페스타를 열어 최대 91% 할인 행사를 진행했다.
- 전 고객에게 매일 최대 30% 쿠폰과 특정일 40% 깜짝 쿠폰을 지급하고 72시간·48시간 최저가 뷰티 특가 코너를 운영했다.
- 라이브 방송·래플 이벤트로 다이슨·루이비통 등 경품을 제공하며 폭염 속 집에서도 알뜰 쇼핑을 돕겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'가 7일부터 21일까지 2주간 여름 시즌을 겨냥한 '직잭뷰티 페스타'를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 온라인 팝업스토어 콘셉트로 기획됐으며, 스킨케어부터 메이크업, 헤어, 바디까지 전 카테고리에 걸쳐 직잭뷰티 상품을 최대 91% 할인된 가격에 선보인다.
전 고객을 대상으로 매일 최대 30% 무제한 쿠폰을 지급하며, 선착순 1000명에게는 40% 쿠폰을 지급한다. 다만 8월 7일, 10일, 16일, 19일에는 선착순 쿠폰 대신 전 고객에게 40% 깜짝 쿠폰을 제공한다.
'72시간 뷰티어택' 코너에서는 3일 단위로 뷰티 상품을 단독 최저가에 선보인다. 8월 7일부터 9일까지는 프로티원 단백질 쉐이크, 삐아 베스트 립, 힌스 허그 레이어 치크를 최저가에 판매하며, 이후 스킨푸드, 오프라, 메디힐, 베노프 등 다양한 브랜드 상품을 순차적으로 최저가에 제공한다. 인기 브랜드 상품을 48시간 동안 최저가로 판매하는 코너도 함께 운영한다.
저녁에는 라이브 방송도 진행한다. 13일 20시 '팁토우' 라이브 방송에는 레페리 소속 뷰티 크리에이터 '소봉'이, 같은 날 21시 '스킨푸드' 라이브 방송에는 레페리 소속 뷰티 크리에이터 '윤이든'이 참여해 뷰티 아이템을 추천한다.
이벤트도 다채롭게 마련됐다. 래플 이벤트로 8월 7일 '드래곤디퓨전 백', 9일 '다이슨 에어랩 멀티 스타일 앤 드라이어', 11일 '루이비통 니스 미니', 14일 '샤넬 카드 홀더'를 각각 오후 12시에 진행한다.
카카오스타일 관계자는 "8월 들어 연일 폭염이 이어지고 있는 만큼, 고객들이 밖에 나가지 않고도 알뜰하게 여름을 보낼 수 있도록 다양한 혜택과 이벤트를 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com