에이치시티 "에이치엔에이치바이오, 휴믹 흡수합병 완료"

AI 핵심 요약beta
- 에이치시티는 7일 자회사 에이치엔에이치바이오가 휴믹 흡수합병을 완료했다고 밝혔다
- 양사는 비임상 CRO 경쟁력 강화를 위해 통합 서비스 체계를 구축해 외형 성장과 수익성 개선을 노린다
- 휴믹과 에이치엔에이치바이오는 실적 성장세를 바탕으로 신약 개발 초기 유효성 평가부터 독성시험까지 패키지 수주 확대에 나선다
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원스톱 비임상 서비스 구축
인간화 마우스·병리 AI 역량 결합
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이치시티는 자회사 에이치엔에이치바이오(H&H Bio)가 비임상 유효성 평가 전문기업 휴믹(HUMIC)의 흡수합병을 완료했다고 7일 밝혔다.
이번 합병은 에이치엔에이치바이오를 존속회사, 휴믹을 소멸회사로 하는 방식으로 진행됐다. 양사의 경영 자원과 전문 역량을 통합해 경영 효율성을 높이고 비임상 임상시험수탁기관(CRO) 사업 경쟁력을 강화하기 위한 목적이다. 합병 이후 휴믹 주주에게는 에이치엔에이치바이오 신주가 배정됐으며, 에이치시티는 최대주주 지위를 유지한다.
에이치엔에이치바이오와 휴믹은 그동안 각각 독성시험과 유효성 평가 분야를 중심으로 협력해 왔다. 회사는 이번 합병을 계기로 신약 개발 초기 단계의 유효성 평가부터 독성시험까지 연계하는 통합 비임상 CRO 서비스 체계를 구축할 계획이라고 설명했다.
휴믹은 인간화 마우스 모델을 활용한 비임상 유효성 평가와 병리 AI 분석 기술을 보유한 연구개발 기업이다. 회사에 따르면 2025년 매출 36억원, 당기순이익 4억원을 기록했으며, 연구 인프라 확충과 수주 확대를 바탕으로 성장세를 이어가고 있다.
에이치엔에이치바이오도 실적 개선 흐름을 보이고 있다. 매출은 지난 2024년 18억원에서 2025년 22억원으로 증가했으며, 올해 1분기에는 전년 동기 대비 466% 증가한 13억원을 기록했다. 지난해 수주한 비임상 시험의 매출 인식이 본격화되면서 영업손실 규모도 축소됐다. 회사는 합병 이후 휴믹의 실적이 반영되면 외형 성장과 수익성 개선에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
에이치엔에이치바이오 관계자는 "이번 합병은 유효성 평가와 독성시험을 함께 제공하는 통합 비임상 CRO 체계를 구축하기 위한 전략적 결정"이라며 "고객은 신약 개발 일정과 관리 비용을 줄일 수 있고, 회사는 패키지 수주 확대를 통해 사업 경쟁력과 수익성을 높일 것으로 기대한다"고 말했다.
에이치시티 관계자는 "에이치엔에이치바이오의 생산 및 영업 인프라 구축이 마무리 단계에 접어들면서 매출 성장과 손익 개선이 본격화되고 있다"며 "이번 합병을 통해 바이오 사업의 손익분기점(BEP) 달성 시점을 앞당기고 중장기 성장축으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com