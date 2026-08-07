세븐일레븐, 쿠팡이츠와 손잡고 퀵커머스 확대

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐이 7일 쿠팡이츠와 퀵커머스 확대에 나섰다.
- 전국 1500여개 점포서 배달을 시작하고 할인도 제공했다.
- 연내 24시간 배달을 강화해 심야 수요를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 말까지 배달비 무료
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 편의점 세븐일레븐이 쿠팡이츠와 손잡고 퀵커머스 시장 확대에 나선다고 7일 밝혔다. 퀵커머스는 세븐일레븐이 올해 핵심 전략으로 내세운 사업 가운데 하나다.
세븐일레븐은 지난달부터 전국 1500여개 점포에서 쿠팡이츠 배달 서비스를 순차적으로 열었다. 앞으로 서비스 점포를 계속 늘려갈 계획이다.
쿠팡이츠 이용 고객은 디저트와 스낵 등 먹거리부터 생활용품까지 세븐일레븐에서만 판매하는 자체브랜드(PB) 상품을 배달로 구매할 수 있다.
서비스 개시를 기념해 오는 31일까지는 멤버십을 구독하지 않은 일반 회원에게도 주문할 때마다 배달비를 받지 않는다.
쿠팡이츠로 세븐일레븐 상품을 처음 구매하는 고객에게는 1만5000원 이상 구매 시 5000원, 2만원 이상 구매 시 6000원 할인 쿠폰을 준다. 첫 구매 이후에도 2만5000원 이상 구매하면 1000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
배달 수요는 여름 들어 늘고 있다. 세븐일레븐에 따르면 이달 1~5일 심야시간(오후 10시~오전 2시) 퀵커머스 매출은 올해 1월 같은 기간보다 63% 많았다. 열대야로 아이스크림과 얼음컵 수요가 늘고 야간 활동 시간이 길어진 영향으로 회사는 분석했다.
세븐일레븐은 연내 쿠팡이츠와 24시간 배달 체계도 강화할 계획이다. 쿠팡이츠가 최근 24시간 배달을 전국으로 확대한 만큼 24시간 운영 점포와 묶어 심야 수요를 확보하겠다는 것이다.
회사는 이번 협업으로 1~2인 가구의 심야 쇼핑 수요를 흡수하고 가맹점 매출 영역을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 여러 플랫폼과 협업해 퀵커머스 사업을 확대할 예정이다.
kji01@newspim.com