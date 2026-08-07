오에스피, '세계 고양이의 날' 맞아 네이버와 대규모 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 오에스피가 7일 네이버 펫 메가위크 참여를 밝혔다.
- 세계 고양이의 날 맞아 인디고 제품을 할인 판매한다.
- 주요 건식·습식 사료와 유산균을 최대 45% 할인했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 펫푸드 전문기업 오에스피가 오는 8일 '세계 고양이의 날'을 맞아 네이버플러스 스토어의 '펫 메가위크'에 참여해 자체 브랜드 '인디고' 제품을 할인 판매한다고 7일 밝혔다. 네이버가 주관하는 펫 메가위크는 국내외 300여 개 펫 브랜드가 참여하는 온라인 프로모션으로 지난 1일부터 오는 9일까지 진행된다.
회사에 따르면 실내묘용 고단백 사료 '인디고 세븐 인도어 프로틴업 포 캣'과 저지방 다이어트 사료 '인디고 세븐 인도어 팻다운 포 캣' 등 주요 프리미엄 건식 사료 라인업이 최대 45% 할인된다. 습식 사료인 '인디고 캣 캔'과 반려묘의 장 건강을 돕는 '인디고 펫 오리진 유산균' 등 전 제품군도 행사에 포함된다.
행사 기간 네이버플러스 스토어 앱을 통해 매일 오전 11시와 오후 6시에 선착순 할인 쿠폰이 발급된다. 네이버플러스 멤버십 이용 고객은 등급별로 7%, 10%, 15%의 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있으며 중복 혜택을 누릴 수 있다. 인디고 세븐 사료 500g 체험 상품도 한정 수량으로 특가 판매된다.
오에스피 관계자는 "세계 고양이의 날을 맞아 반려묘의 건강과 행복을 최우선으로 생각하는 보호자들을 위해 네이버와 함께 특별한 프로모션을 준비하게 되었다"며, "전문가가 직접 관리하고 생산하여 믿을 수 있는 인디고의 프리미엄 펫푸드를 보다 합리적인 가격에 경험할 수 있는 최적의 기회가 되길 바란다"고 전했다.
nylee54@newspim.com