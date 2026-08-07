오뚜기, '2026 오뚜기몰 대잔치' …경품·할인 혜택 풍성

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 8일부터 18일까지 11일간 온라인몰에서 ‘2026 오뚜기몰 대잔치’를 진행했다
- 행사 기간 행운의 888·신제품 0원 보물찾기 등 경품 이벤트를 실시했다
- 매일 할인 쿠폰·숨냠템 특가·원쁠원 반값·무료배송 등 다양한 할인 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 오는 8일부터 18일까지 11일간 공식 온라인몰 '오뚜기몰'에서 '2026 오뚜기몰 대잔치'를 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 고객들에게 쇼핑의 즐거움과 특별한 혜택을 제공하기 위해 마련됐으며, 다양한 경품 이벤트와 할인 행사가 함께 진행된다.
행사 기간 동안 8월 8, 9, 15, 16일에는 오전과 오후 8시 8분부터 1분 동안 주문 또는 결제를 완료한 고객 중 추첨을 통해 40명에게 '오뚜기몰 선물꾸러미(랜덤박스)'를 증정하는 '행운의 888' 이벤트가 열리며, 14일 오후 3시에는 오뚜기몰 카테고리 내 숨겨진 0원 신제품을 찾는 '신제품 0원 보물찾기' 이벤트도 진행된다.
할인 혜택 이벤트도 다양하다. 행사 기간 중 매일 오전 10시에는 선착순 88명에게 5000원 할인 쿠폰을 제공하는 '88명 모여라'가 진행되며, 숨냠템(숨겨진 냠냠템) 탄생 2주년을 기념한 할인 및 추가 적립 이벤트, 원쁠원(1+1) 제품 50% 할인, 무료 배송 이벤트도 함께 선보인다.
오뚜기 관계자는 "이번 '2026 오뚜기몰 대잔치'는 다양한 할인 혜택과 이벤트를 통해 오뚜기 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 기획한 행사"라고 말했다.
fineview@newspim.com