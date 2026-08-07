사우디 "이란 지휘 아래 '남·북 동시 침공' 정보 입수…에너지·항만 표적"

AI 핵심 요약beta
- 사우디가 6일 이란 지휘 아래 이라크·예멘발 동시 공격이 임박했다고 밝혔다.
- 에너지 인프라·항만·공항 등 민간경제 시설이 드론·미사일 공격 표적으로 지목됐다고 전했다.
- 사우디는 미군과 공조해 대응 태세를 갖추는 한편, 공격 계획이 중재 노력 무산 의도라고 우려했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 사우디아라비아가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 지휘 아래 이라크 친이란 민병대와 예멘 후티 반군의 북쪽과 남쪽 동시 공격이 임박한 것으로 파악했다고 밝혔다.
6일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 사우디 고위 당국자는 익명을 전제로 "사우디와 미국, 지역 우방국들의 정보 보고서에 따르면 에너지 인프라와 항만, 공항 등 민간·경제 주요 시설이 공격 표적으로 지정된 것으로 나타났다"고 전했다.
이 당국자는 "양쪽 방향에서 드론과 미사일이 이동하는 정황이 포착됐다"며 "이는 북쪽(이라크)과 남쪽(예멘)에서 조율된 연동 작전이 준비되고 있음을 시사한다"고 설명했다.
특히 이번 소식은 사우디가 중재 노력을 이어가는 와중에 나와 우려를 더하고 있다. 당국자는 "이란을 포함한 모든 당사국과의 접촉 및 중재 노력이 올바른 방향으로 진행되고 있던 상황"이라며 이번 공격 계획은 이러한 외교적 해결 노력을 무산시키려는 의도일 수 있다고 지적했다.
다만 사우디 측은 미 중부사령부(CENTCOM)와의 작전 협력을 포함해 미국과의 공조가 매우 높은 수준으로 유지되고 있다며, 어떤 침략에도 대응할 수 있는 모든 필요한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 강조했다.
앞서 사우디는 지난달 29일 자국 석유 시설을 겨냥한 드론 공격의 배후로 이라크 내 친이란 단체를 지목하고 미군과 합동 타격을 단행했으며, 이라크 민병대 측은 이에 대한 보복을 예고한 바 있다. 또한 최근 예멘 후티 반군이 홍해상에서 사우디를 향한 해상 봉쇄를 선언하고 사우디 선박을 연일 공격함에 따라, 사우디 역시 예멘 내 후티 군사 거점을 보복 타격하는 등 역내 군사적 긴장이 극에 달하고 있다.
wonjc6@newspim.com