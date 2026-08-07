이란 협상단장, 트럼프 'TACO' 조롱 "쇼외교...더 이상 필요 없다"

AI 핵심 요약beta
- 모하마드 갈리바프가 6일 트럼프의 대이란 종전 외교를 '쇼 외교'라며 공개 비판했다.
- 갈리바프는 위협과 후퇴를 반복하는 트럼프의 TACO식 행보가 실패한 전략이라며 약속 이행을 촉구했다.
- 미국은 이란과 협상 중이라 주장하지만 이란은 오만과만 호르무즈 해협 협상을 진행 중이라며 미국과는 협상 부인했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 대미 종전 협상에서 이란 측 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 잇따른 입장 번복을 겨냥해 "쇼 외교"라고 조롱하며 비판했다.
강경 위협 후 후퇴를 반복하는 이른바 'TACO(Trump Always Chickens Out·타코·트럼프는 결국 겁먹고 물러선다)'식 행보를 정면으로 비꼬은 것이다.
갈리바프 의장은 6일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 글을 올리고 "'대규모 공격이 임박했다… 잠깐, 취소. 그들이 협상을 원한다'는 식"이라며 "이는 '무한 반복되는 쇼 외교(theater diplomacy on loop)'에 불과하다"고 지적했다.
이어 "위력 과시와 약속 파기, 가짜 뉴스를 협상의 지렛대로 삼는 것은 실패한 전략"이라며 "현실을 직시하고 약속부터 이행하라. 우리에게 더 이상의 쇼는 필요 없다"고 촉구했다.
이번 발언은 최근 미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싸고 군사적으로 충돌하다가, 트럼프 대통령이 최근 협상 진전을 이유로 대규모 공격 계획을 전격 취소하자 나왔다.
그러나 이란 정부는 현재 호르무즈 해협 통제권에 관한 협상은 오만과 진행 중이며, 미국과는 어떠한 협상도 하고 있지 않다는 입장이다.
트럼프 대통령은 이날에도 백악관 취재진에게 "협상에 참여하고 있다. 순조롭게 진행되고 있다고 생각한다"며 "곧 성사될 수도 있다"고 말했다.
다만 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의가 이루어졌는지 묻는 질문에 트럼프 대통령은 "합의가 이루어졌다고 말하고 싶지는 않다. 지금은 어느 정도 열려 있는 상태"라고 즉답을 피했다.
wonjc6@newspim.com