中企 'K-소비재' 수출 질주…유럽·중남미서 새 활로

유망 소비재 수출 16.4%↑

화장품 역대 최대 실적 경신

시장 다변화로 성장세 확대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업 소비재 수출이 화장품과 농수산식품, 패션의류를 중심으로 두 자릿수 성장세를 이어가며 수출 확대를 이끌고 있다. 미국·중국·일본 등 기존 주력 시장뿐 아니라 유럽과 중남미 등 신규 시장에서도 수요가 늘면서 시장 다변화가 가속화하는 모습이다.

중소벤처기업부는 15일 발표한 '2026년 1~5월 중소기업 4대 유망 소비재 수출현황'에서 올해 1~5월 중소기업 4대 유망 소비재 수출액이 95억8000만달러로 전년 동기 대비 16.4% 증가했다고 밝혔다. 이는 같은 기간 중소기업 전체 수출 증가율(9.3%)을 크게 웃도는 수준이다.

4대 유망 소비재는 ▲화장품 ▲패션의류 ▲농수산식품 ▲생활유아용품을 말한다. 이들 품목이 전체 중소기업 수출에서 차지하는 비중은 18.4%로 확대됐다. 수출 기업 수도 2만7637개사로 전년 동기 대비 5.2% 늘어 전체 수출 중소기업 증가율(2.1%)을 웃돌았다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

수출 시장은 다변화 흐름이 뚜렷했다. 유럽 수출은 39.6%, 중남미 수출은 66.1% 각각 증가했다. 북미 수출은 16.5%, 아시아 수출은 9.8% 각각 늘었다. 미국·중국·일본 등 기존 시장에서 성장세를 이어가는 동시에 새로운 시장 개척 성과가 나타난 것으로 분석된다.

품목별로는 화장품이 가장 두드러졌다. 올해 1~5월 화장품 수출액은 40억9000만달러로 전년 동기 대비 28.6% 증가하며 역대 1~5월 기준 최고 실적을 기록했다. 특히 3~5월에는 3개월 연속 월별 최대 실적을 새로 썼다. 기초화장품과 메이크업 제품의 인기가 마스크팩, 바디 제품 등으로 확산되며 K-뷰티 경쟁력이 강화된 영향으로 풀이된다.

화장품 수출은 유럽과 중남미에서 특히 가파르게 늘었다. 유럽 수출은 61.1%, 중남미 수출은 153.5% 증가했다. 영국과 네덜란드, 브라질 등이 주요 성장 시장으로 꼽혔다.

농수산식품 수출은 26억8000만달러로 16.0% 증가했다. 김과 해조류가 성장을 견인했고 고등어 등 기타 수산물 수출도 유럽과 아프리카를 중심으로 확대됐다. 패션의류 수출은 8억5000만달러로 13.6% 늘었다. 디자이너 브랜드와 골프웨어에 더해 아이돌·스트리트 패션 등 K-패션에 대한 관심이 높아지면서 신진 브랜드와 라이프웨어 분야 수출도 증가했다.

국가별로는 미국이 최대 수출 시장을 유지했다. 이어 중국, 일본, 홍콩, 베트남 순이었다. 폴란드와 네덜란드, 영국은 높은 증가율을 기록하며 새로운 성장 시장으로 부상했다.

노용석 중기부 제1차관은 "글로벌 보호무역주의 확산과 전쟁 등 어려운 대외환경에도 불구하고 중소기업은 다양성과 혁신성을 바탕으로 연일 새로운 수출 기록을 써내려 가고 있다"며 "K-뷰티 성공 방정식을 푸드·패션 등 다른 분야로 확대해 나가도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 강조했다.

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