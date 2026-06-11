삼성전자, 16일 글로벌 전략회의 돌입…AI·HBM·수익성 점검

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 16일 상반기 글로벌전략회의를 열어 하반기 사업 전략을 점검했다.
- DX부문은 폴더블폰·TV 등 수익성 개선과 AI·프리미엄 중심 제품 전략을 논의했다.
- DS부문은 HBM 공급·파운드리 반등과 미국 테일러 팹 가동 및 수주 확대 방안을 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 오는 16일부터 사흘간 상반기 글로벌전략회의를 열고 하반기 사업 전략을 점검한다. 디바이스경험(DX)부문은 수익성 개선과 제품 전략, 디바이스솔루션(DS)부문은 고대역폭메모리(HBM) 공급과 파운드리 반등이 주요 의제로 오를 전망이다.
11일 업계에 따르면 삼성전자는 16~18일 DX부문, 18일 DS부문 글로벌전략회의를 개최한다. 삼성전자는 매년 6월과 12월 부문장 주재로 주요 경영진과 해외법인장 등이 참석하는 전략회의를 열고 사업 부문별·지역별 현안을 점검한다.
DX부문 회의는 노태문 DX부문장 사장 주재로 열린다. 모바일경험(MX)사업부는 하반기 출시 예정인 갤럭시 Z 폴드·플립 등 폴더블폰 판매 전략과 수익성 확보 방안을 논의할 것으로 보인다.
영상디스플레이(VD)사업부는 TV 시장 수요 둔화와 중국 업체 공세 대응 방안을 다룰 전망이다. 최근 이원진 사장을 신임 수장으로 선임한 만큼 AI와 프리미엄 시장 집중, 삼성TV플러스 등 플랫폼 경쟁력 강화 방안도 주요 안건으로 거론된다.
DS부문 회의는 전영현 DS부문장 부회장이 주재한다. 하반기 주요 고객사 대상 HBM 등 고성능 메모리 공급 현황과 AI 인프라 확대에 따른 수요 전망을 점검할 것으로 예상된다.
파운드리 사업부는 하반기 실적 개선과 신규 고객사 확보 전략을 논의할 전망이다. 올해 하반기 가동을 앞둔 미국 테일러 팹 구축 현황과 수주 확대 방안도 점검 대상이 될 것으로 보인다.
kji01@newspim.com