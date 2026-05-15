전영현 삼성전자 부회장, 파업 앞두고 임원 소집…"경영 흔들림 없어야"

AI 핵심 요약beta
- 전영현 부회장이 15일 임원들에게 근원 경쟁력 회복과 내부 결속 강화를 주문했다.
- 반도체 호실적에도 가격 효과일 뿐이라며 기술 경쟁력 강화와 고객 신뢰 확보, '을의 자세'를 강조했다.
- 21일부터 18일간 예고된 노조 총파업을 앞두고 생산라인 가동과 공급 안정성 유지에 총력을 당부했다.
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근원적 경쟁력 회복 위한 골든타임 강조
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 반도체 사업의 수장인 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)이 최근 실적 반등에도 불구하고 임원들에게 근원적 경쟁력 회복에 집중할 것을 주문했다. 특히 노조의 총파업 예고로 대내외적 불안이 고조되는 상황에서 내부 결속에 나섰다.
15일 업계에 따르면 전 부회장은 최근 임원 대상 경영현황 설명회에서 성과에 안주하지 말고 지금의 호황을 근원적 경쟁력을 되찾을 마지막 기회로 삼아야 한다고 강조했다. 삼성전자 DS부문은 올해 1분기 53조7000억 원의 영업이익을 기록하며 전사 이익의 94%를 담당했지만, 전 부회장은 기술적 우위보다는 메모리 반도체 가격 상승 등 외부 업황 요인에 기인했다고 냉정히 진단했다.
전 부회장은 기술 경쟁력 강화와 '을(乙)의 자세'를 당부했다. 인공지능(AI) 열풍으로 빅테크 기업들이 반도체 선점에 나선 상황이지만, 고객의 신뢰 없이는 지속 가능한 성장이 불가능하다는 판단에서다. 그는 "성과는 고객이 만들어준 결과"라고 강조하며 품질과의 타협 없는 제품 개발과 고객 목소리의 적극적인 반영을 주문했다.
이번 메시지는 노조가 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 예고해 내부 긴장감이 고조된 가운데 나왔다. 이번 주문은 전국삼성전자노동조합이 오는 21일부터 18일간 예고한 총파업을 앞두고 나와 더욱 주목받고 있다. 전 부회장은 "회사가 어려운 상황이고 시장의 조명을 받고 있지만 경영 활동은 유지되어야 한다"며 임원들이 앞장서서 생산 라인 가동과 공급 안정성을 지켜낼 것을 독려했다.
한편, 삼성전자 파업이 현실화될 경우 피해 규모는 수십조 원에 달할 것으로 관측된다. JP모간은 연간 영업이익이 최대 40조 원 넘게 감소할 수 있다고 분석했으며 노조 측도 생산 차질 피해를 20조~30조 원 규모로 추산했다.
aykim@newspim.com